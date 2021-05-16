В Израиле в результате обрушения трибуны синагоги погибли два человека, десятки пострадали

Число пострадавших оценивается в несколько десятков.

Синагога еще не достроена, но в ней проводилось богослужение. Обрушение трибуны произошло во время молитвы в честь еврейского праздника Шавуот.

Момент обрушения показан телекомпанией КАН в Twitter.

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— * * (@kann_news) May 16, 2021

The Times of Israel пишет, что, по данным экстренной медслужбы, в тяжелом состоянии находятся 10 пострадавших, общее число пострадавших – порядка 130.

Местный активист Йоси Аврахами утверждает, что синагога не имела разрешений на богослужения, так как все еще строилась.

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