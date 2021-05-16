В Израиле в результате обрушения трибуны синагоги погибли два человека, десятки пострадали
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Число пострадавших оценивается в несколько десятков.
Синагога еще не достроена, но в ней проводилось богослужение. Обрушение трибуны произошло во время молитвы в честь еврейского праздника Шавуот.
Момент обрушения показан телекомпанией КАН в Twitter.
* : * * * * * * pic.twitter.com/MbdVpzB8DC
— * * (@kann_news) May 16, 2021
The Times of Israel пишет, что, по данным экстренной медслужбы, в тяжелом состоянии находятся 10 пострадавших, общее число пострадавших – порядка 130.
Местный активист Йоси Аврахами утверждает, что синагога не имела разрешений на богослужения, так как все еще строилась.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет