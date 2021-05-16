Мнение: Пополнение корабельного состава ВМС НОАК за первое полугодие 2021 года

Пополнение корабельного состава ВМС НОАК за первое полугодие 2021 года



Универсальный десантный корабль "Хайнань" (бортовой номер 31) проекта 075. Вошел в состав Южного флота ВМС НОАК 23 апреля 2021 года.



Эсминец проекта 055 "Лхаса" (бортовой номер 102) Вошел в состав Северного флота ВМС НОАК 2 марта 2021 года.



Эсминец проекта 055 "Далянь" (бортовой номер 105) Вошел в состав Южного флота ВМС НОАК 23 апреля 2021 года.



Эсминец проекта 052DL "Сучжоу" (бортовой номер 132). Вошел в состав Восточного флота ВМС НОАК в начале 2021 года.



Эсминец проекта 052DL "Хуайнань" (бортовой номер 123). Вошел в состав Северного флота ВМС НОАК в начале 2021 года.



Эсминец проекта 052D "Наньнин" (бортовой номер 162). Вошел в состав Южного флота ВМС НОАК в апреле 2021 года.



Эсминец проекта 052D "Кайфын" (бортовой номер 124). Вошел в состав Северного флота ВМС НОАК в апреле 2021 года.



Корвет проекта 056А "Тяньмэнь" (бортовой номер 631). Вошел в состав Южного флота ВМС НОАК в начале 2021 года.



Корветы проекта 056А "Цзинин" (бортовой номер 636) и "Шиянь" (бортовой номер 637). Корабли вошли в состав Восточного флота ВМС НОАК в начале февраля 2021 года.



Корветы проекта 056А "Шанью" (бортовой номер 618) и "Наньян" (бортовой номер 619). Корабли вошли в состав Восточного флота ВМС НОАК в начале февраля 2021 года.



Корвет проекта 056А "Пиндиншань" (бортовой номер 602). Вошел в состав Северного флота ВМС НОАК в марте 2021 года.





Тральщики искатели мин проекта 082II "Хуэйминь" (бортовой номер 813), "Чжицзян" (бортовой номер 815) и "Хэйцзянцзянь" (бортовой номер 812). Первые два минных тральщика вошли в состав Северного флота ВМС НОАК, а тртетий – в состав Южного флота ВМС НОАК в начале 2021 года.



Стратегическая атомная подводная лодка "Великий поход 18" / 長征 18 проекта 094 (бортовой номер 421). Вошла в состав подводных сил ВМС НОАК 23 апреля 2021 года.

https://dambiev.livejournal.com/2320838.html – цинк

Как не трудно догадаться, все это строится отнюдь не для "заселения Сибири". Рано или поздно придется возвращать Тайвань в родную гавань. А без мощного флота в подобных вопросах не обойтись.

—