 

Минск заявил об отработке НАТО нанесения авиаударов по РФ и Белоруссии

16.05.2021, 20:46, Новости дня
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Стратегические бомбардировщики НАТО в ходе демонстративных полетов, вероятно, отрабатывают варианты нанесения ударов по Белоруссии и России, сообщил первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король.

«К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по республике Белоруссия, так и по России», – сообщил Король в эфире канала СТВ, передает РИА «Новости».

Он добавил, что белорусские военные каждую неделю регистрируют свыше 30 полетов разной разведывательной авиации стран НАТО. При этом они пользуются всем арсеналом, в том числе самолетами стратегической разведки и тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что среди основных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе.



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