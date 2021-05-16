 

Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло

16.05.2021, 20:46, Новости дня
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Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ.

При этом главный раввин РФ Берл Лазар сообщил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает  РИА «Новости».

Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – сообщил он.

Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге.

«Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – отметил он.

Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.



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