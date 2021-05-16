 

Земан: Склады во Врбетице могли взорвать для скрытия недостачи боеприпасов

16.05.2021, 20:46, Новости дня
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Взрывы на военных складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов, сообщил президент страны Милош Земан.

«Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – сказал Земан в эфире радиостанции «Частота-1», передает ТАСС.

Он призвал дожидаться результатов расследования происшествия во Врбетице, которое проводят местные силовые структуры.

«Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)», – добавил глава государства.

По его мнению, целесообразно было бы сосредоточиться на арендовавшей склады боеприпасов фирме Imex Group, так как к ней есть много вопросов.

При этом Земан добавил, что версию о «причастности России» также необходимо расследовать. Он выразил сожаление по поводу включении Чехии Россией в список недружественных государств, по его словам, это было преждевременно.

«Всегда плохо быть недругом. С российской стороны это глупость – делать недругов из недавних друзей», – отметил чешский лидер.

Также Земан отметил, что выступил в поддержку высылки из Праги российских дипломатов в связи со взрывами во Врбетице.

В пятницу был опубликован утвержденный правительством РФ перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в РФ не более 19 работников – граждан РФ и третьих стран, а США – ни одного.

Между тем чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.

Вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что РФ не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.



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