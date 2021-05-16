 

Историк Сол заявил о неспособности США конкурировать с Россией и Китаем

16.05.2021, 20:32, Разное
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Эксперт сообщил, что сегодня формируется триполярный мир. По его словам, США потеряли способность конкурировать с Россией и Китаем одновременно. Вашингтон “терпит все больше неудач” и провоцирует сближение “двух великих держав”, уточнил Сол.

Преподаватель Монреальского университета отметил, что КНР превратилась в двигатель мировой экономикой и завела партнерские отношения со многими странами. Такая ситуация, считает историк, выставляет Штаты в невыгодном свете, потому что все, что они могут предложить, – это статус-кво.

Сол предположил, что в будущем сотрудничество Пекина и Москвы будет только укрепляться, что нанесет непоправимый удар по Вашингтону. В разговоре с Le Devoir историк уточнил, что если американцы не попытаются вмешаться, то потеряют доминирующую позицию на мировой арене.

Напомним, что отношения Соединенных Штатов и России ухудшились в начале этого года. Американский президент Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина “убийцей” и обвинил Кремль в попытках вмешаться в ход выборов. Он пообещал привлечь Москву к ответственности.

15 апреля власти США ввели санкции против ряда официальных лиц и компаний России и заявили о высылке дипломатов из Вашингтона. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.



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