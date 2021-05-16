Мнение: Политическая диверсия?

В московском метро идут массовые увольнения. Заместитель председателя независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков говорит, что работы лишились уже больше сорока человек. На странице профсоюза в «ВКонтакте» указано, что сейчас из-за «фиктивных» прогулов и других нарушений из метро пришлось уйти более 150 сотрудникам.

Один из уволенных, слесарь-электрик четвертого разряда Рамиль Мамедов, работавший в эскалаторной службе, рассказывает:

— Прямо мне никто не говорил, но ходили слухи, что я был на митинге или зарегистрировался на сайте Навального. Но когда были [зимние] митинги я работал в ночь, с семи вечера до восьми утра следующего дня, у меня не было ни больничного, ни прогула. Я живу в области, мне до Москвы добираться два часа. Мне делать нечего — опять ехать в Москву и идти на какой-то митинг?

— Это называется массовое уничтожение. Если столько людей увольнять, метро встанет и начнет ломаться. Кто будет работать вместо них? — возмущается профсоюзный активист Василий Шеляков. — Увольняют даже людей на больничном, а это уже совсем беспредел (отсюда).

Это не просто беспредел. Это попахивает политической диверсий. Может, кому-то очень хочется, чтобы московское метро начало ломаться и начались сбои в перевозке пассажиров? Чтобы потом все свалить на Навального и его сторонников?

В истории увольнения из московского метро сторонников Навального интересно и вот что. Во время уличных протестов в январе-феврале пропаганда постоянно твердила, что Навального поддерживает только школота и бездельничающая молодежь. Выходит, что не только? Оказывается и среди рабочих есть сторонники Навального. И их, видимо, настолько много, что система решила включить механизм запугивания, устроив массовое увольнение работников московского метро. Чтобы другим было неповадно?

Фотография отсюда

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