Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити встречаются: первые фото пары

30-летняя певица Рита Ора сменила одного бойфренда-режиссера на другого: летом прошлого года девушка закрутила роман с французским режиссером и клипмейкером Роменом Гаврасом, на счету которого множество клипов для звезд первой величины, включая Канье Уэста, Jay-Z, M.I.A., Arctic Monkeys, а также несколько полнометражных фильмов – “Наш день придет”, “Мир принадлежит тебе”. В октябре певица даже спровоцировала слухи о помолвке, однако, кажется, этот роман завершился так же тайно, как и начался – инсайдеры предположили, их отношения не пережили испытание расстоянием во время карантина.

Однако последние недели Рита наслаждается отношения с другим режиссером, уже оскароносным – 45-летний актер и режиссер Тайка Вайтити получил в 2020 году премию “Оскар” в номинации “Лучший адаптированный сценарий” за фильм “Кролик Джоджо”. Впервые об их романе заговорили в апреле, когда певица опубликовала совместное фото с Тайкой. На кадре они оба позируют, обнявшись, в луках Gucci. А несколько часов назад пара впервые попала в объективы папарацци – их сняли во время прогулки по Сиднею, где сейчас идут съемки австралийской адаптации шоу “Голос” (Рита участвует там как член жюри), а также съемки фильма “Тор: Любовь и гром” (Тайка режиссирует ленту). Снимками поделился портал Just Jared.

Для Риты в плане новых отношений точно горит зеленый свет: Тайка в разводе более двух лет – с 2012 по 2018 год режиссер был женат на Челси Уинстэнли. В мае 2012 года у пары родилась дочь Те.

Напомним, последним официальным романом Оры, помимо режиссера Ромена Гавраса, считались отношения с Рафферти Лоу. Впервые о романе между певицей и старшим сыном Джуда Лоу заговорили после церемонии British Fashion Awards, которая состоялась в Лондоне в начале декабря 2019 года. После официальной части мероприятия Ора отправилась тусоваться в Harry’s Bar с Лоу, с которым у нее закрутился роман на съемочной площадке фильма Twist. В тот вечер они вместе покинули клуб глубоко за полночь, а на следующий же день они также вместе отправились на работу и были замечены на улицах Лондона со всей съемочной командой.

До Рафферти эффектная певица недолго встречалась с актером Эндрю Гарфилдом и даже “посягала” на сына еще одной голливудской звезды – Виктории Бекхэм. Но, по словам инсайдеров, та запретила Бруклину видеться с Ритой. Еще раньше она состояла в отношениях с музыкантом Эндрю Уоттом, о расставании с которым сообщила на шоу Jonathan Ross Show, и с шотландским диджеем Келвином Харрисом.