 

Мифы о школьных шутингах

16.05.2021, 20:14, Разное
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Объясняет антрополог Александра Архипова.

Массовая стрельба 11 мая в казанской гимназии №175 запустила новую волну обсуждений причин, по которым люди в самых разных точках страны и мира берут в руки оружие и идут убивать людей. Мы поговорили с антропологом Александрой Архиповой и мифах вокруг «колумбайнеров» и о том, что можно сделать, чтобы предотвратить массовые убийства.

Продюсер: Серафима Свердлова Монтаж: Кирилл Семенов Обложка: Алексей Душутин Съемка: Владислав Докшин, Мария Габисова, Мария Улазовская

Источник: Новая газета



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