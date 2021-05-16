Мифы о школьных шутингах
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Объясняет антрополог Александра Архипова.
Массовая стрельба 11 мая в казанской гимназии №175 запустила новую волну обсуждений причин, по которым люди в самых разных точках страны и мира берут в руки оружие и идут убивать людей. Мы поговорили с антропологом Александрой Архиповой и мифах вокруг «колумбайнеров» и о том, что можно сделать, чтобы предотвратить массовые убийства.
Продюсер: Серафима Свердлова Монтаж: Кирилл Семенов Обложка: Алексей Душутин Съемка: Владислав Докшин, Мария Габисова, Мария Улазовская
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Источник: Новая газета
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