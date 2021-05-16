 

Eviation готовит к первому полету роскошный электрический самолет

16.05.2021, 20:10, Новости дня
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В салоне роскошного самолета Alice всего 11 мест. Интерьер говорит о том, что воздушное судно принадлежит к премиум-классу. Единственное его отличие от аналогов – это электрическая тяга и питание от аккумуляторов.

Новый самолет разработан инженерами американо-израильской компании Eviation, которые обещают вскоре отправить свое детище в первый полет.

Дальность пока ограничена. Электросамолет способен преодолеть чуть более 800 километров на одном заряде батарей. Да и то такое расстояние он сможет покрыть только при благоприятных погодных условиях. Однако для данного класса летательных аппаратов это настоящее достижение. Кстати, максимальная скорость составляет всего 407 км/ч.



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