Eviation готовит к первому полету роскошный электрический самолет

В салоне роскошного самолета Alice всего 11 мест. Интерьер говорит о том, что воздушное судно принадлежит к премиум-классу. Единственное его отличие от аналогов – это электрическая тяга и питание от аккумуляторов.

Новый самолет разработан инженерами американо-израильской компании Eviation, которые обещают вскоре отправить свое детище в первый полет.

Дальность пока ограничена. Электросамолет способен преодолеть чуть более 800 километров на одном заряде батарей. Да и то такое расстояние он сможет покрыть только при благоприятных погодных условиях. Однако для данного класса летательных аппаратов это настоящее достижение. Кстати, максимальная скорость составляет всего 407 км/ч.