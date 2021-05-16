Экс-сотрудник МВД рассказал о методе разоблачения телефонных мошенников

Мошенники все чаще прибегают к использованию новейших технологий, в том числе, и смартфонов. Бывший сотрудник МВД рассказал, как можно разоблачить телефонных мошенников.

Вместе с развитием технологий, появляются и новые методики обмана, сейчас все чаще можно найти сообщения о мошенничестве с помощью телефонов. В том числе, нередки ситуации, когда преступники звонят жертве и представляются работниками полиции. Экс-сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, каким образом можно мгновенно разоблачить такого рода злоумышленников, не дав им обмануть себя.

Экс-правоохранитель уверен, что в случае попытки мошенничества необходимо произнести слова, которые выведут на чистую воду аферистов, выдающих себя за работников МВД. В первую очередь, необходимо спросить у звонящего его фамилию, имя и отчество, а также звание, номер телефона и кабинета по месту работы.

Кроме того, любого злоумышленника обескуражит просьба прислать официальную повестку в предусмотренном для этого порядке. Также правоохранители напоминают о необходимости быть осторожными в любых случаях подозрительных звонков. Ни в коем случае, пишет «Политэксперт», нельзя никому сообщать никаких номеров счетов или кодов, любую информацию следует перепроверять.

Источник: politexpert.net