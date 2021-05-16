 

Представлен сверхдешёвый электрокар с запасом хода 265 км, экраном 12,3-дюйма, Apple CarPlay и Android Auto

16.05.2021, 20:04, Разное
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Китайская компания Jiangsu Jintan Changdanghu представила новый сверхдешевый электрокар. Elaris Finn оснащен технологиями Apple CarPlay и Android Auto, экраном диагональю 12,3 дюйма, и имеет запас хода в 256 километров.
На рынке автомобилей с электрической тягой появился новый игрок, компания Jiangsu Jintan Changdanghu из Китая представила свое очередное детище сверхбюджетной категории. Elaris Finn, по габаритам аналогичный Smart ForTwo, уже в ближайшее время купить его смогут жители европейских стран. В транспортном средстве, кроме электрической силовой установки, установлены также самые актуальные технологии.

Так, владелец машины сможет пользоваться системами поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Дисплей внутри салона получил диагональ 12,3 дюйма, на нем размещается как рабочая информация, так и мультимедиа. Мощность электросиловой установки составляет 48 лошадиных сил, она обеспечивает машине скорость до 115 километров за час. При этом аккумуляторная батарея вместительностью 35 кВт•ч обеспечивает 256-километровый запас хода без необходимости подзарядки.

Размеры очень дешёвого электромобиля Elaris Finn составляют 2,87 метра в длину и 1,56 метра в ширину при высоте 1,57 и колесной базе в 1,77 метра. Весит новинка также немного, только 930 килограммов, а багажное отделение здесь 277-литровое. Дополняют особенности машины узкие светодиодные фары, крупные дневные ходовые огни и 14-дюймовые легкосплавные диски. Кроме того, к услугам покупателей электрокара системы криуз- и климат-контроля, пара подушек безопасности, а также системы ABS и ESP. Стоимость базовой версии составляет 9,5 тысяч долларов США, она выйдет в продажу позже. Первой на рынок выпустят ТОП-модификацию с ценником в 13 тысяч.

Источник: www.ixbt.com



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