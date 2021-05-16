 

Агата Муцениеце назвала качества идеального мужчины

16.05.2021, 20:04, Разное
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Актриса Агата Муцениеце назвала качества, которыми должен обладать идеальный мужчина. Для звезды сериала «Закрытая школа» таковым является тот, который любит только одну женщину.
Муцениеце в рамках шоу «Честный развод» пообщалась с супругами Денисом и Еленой Кукояк. Они рассказали, в чем заключается секрет их идеальных отношений. По словам солиста группы «Хлеб», свою возлюбленную он ценит за бесконечную веру и помощь в достижении мечты. Она всегда внушает ему то, что все получится.

Муцениеце также затронула тему интимных отношений, поинтересовавшись, как удается поддерживать страсть, несмотря на 16 лет брака. Елена Кукояк отметила, что дома учится доставлять удовольствие любимому. Она считает, что об этих аспектах нужно рассказывать в школе каждой девушке.

Актриса восхитилась, что паре удалось сохранить трепетные чувства друг к другу. К тому же похвалила певца за верность своей жене. По ее словам, настоящим мужчиной является тот, у которого есть только одна женщина, которую он очень любит.

В прошлом году Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. С актером она поддерживает общение ради двух детей. Сам же звезда сериала «Мажор» уже почти год строит отношения с коллегой по цеху Мирославой Карпович.

Источник: www.starhit.ru



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