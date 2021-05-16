Прибавляет лет и утомляет лицо: цвет волос, который больше не популярен
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В мире все постоянно меняется. Это относится и к оттенкам волос, которые тоже выходят из моды, как одежда, обувь и аксессуары. Как сообщают стилисты, темно-каштанового цвета с пепельным блеском больше нет. В этом сезоне его не будет носить ни одна модница. Говорят, этот оттенок прибавляет возраст и делает лицо уставшим.
Этой весной и летом в тренде будут более светлые и теплые тона, поэтому если у вас темный оттенок волос, подумайте об изменении цвета.
С другой стороны, популярность каштановых цветов только растет. Вместо темно-коричневого можно выбрать следующие модные тона.
Карамельный
Все более популярными становятся теплые оттенки волос. Так называемый бронди (переход от каштанового к более светлому), а также коричневый и карамельно-коричневый сегодня являются абсолютными хитами.
Красноватые тона становятся все более желанными, они придают свежесть лицу и делают каждую женщину более молодой.
Цвет лесного ореха
Цвет фундука в ближайшие месяцы будет самым востребованным у парикмахеров. Он словно создан для солнечных дней и будет отличным решением, если хочется внести небольшие изменения в свой образ.
Этот оттенок идеально подходит практически всем женщинам, особенно со светлыми глазами.
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