 

Прибавляет лет и утомляет лицо: цвет волос, который больше не популярен

16.05.2021, 20:02, Разное
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В мире все постоянно меняется. Это относится и к оттенкам волос, которые тоже выходят из моды, как одежда, обувь и аксессуары. Как сообщают стилисты, темно-каштанового цвета с пепельным блеском больше нет. В этом сезоне его не будет носить ни одна модница. Говорят, этот оттенок прибавляет возраст и делает лицо уставшим.

Этой весной и летом в тренде будут более светлые и теплые тона, поэтому если у вас темный оттенок волос, подумайте об изменении цвета.

С другой стороны, популярность каштановых цветов только растет. Вместо темно-коричневого можно выбрать следующие модные тона.

Карамельный

Все более популярными становятся теплые оттенки волос. Так называемый бронди (переход от каштанового к более светлому), а также коричневый и карамельно-коричневый сегодня являются абсолютными хитами.

Красноватые тона становятся все более желанными, они придают свежесть лицу и делают каждую женщину более молодой.

Цвет лесного ореха

Цвет фундука в ближайшие месяцы будет самым востребованным у парикмахеров. Он словно создан для солнечных дней и будет отличным решением, если хочется внести небольшие изменения в свой образ.

Этот оттенок идеально подходит практически всем женщинам, особенно со светлыми глазами.



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