С юбками, брюками, шортами: как носить летние костюмы (модные новинки и советы)

С проблемой под едким названием “нечего надеть” легко справляются готовые костюмы. На лето нам предложено многообразие фасонов. Мы можем радовать себя не только стандартным сочетанием легких брюк и пиджаков. Дизайнеры предлагают нам обратить внимание на комбинации юбок и укороченных жакетов, на шорты и блейзер и даже на платья с накидками. Поговорим о том, как вписать в свой летний гардероб актуальные модели.

Актуальные расцветки и принты

Модные летние костюмы нравятся нам за невероятное количество ярких расцветок. В этом сезоне по-прежнему актуальны пастельные оттенки, а также мягкий беж, белый и кремовый оттенки. Костюмы в перечисленных цветовых гаммах легко впишутся в офисный дресс-код.

Для прогулок, шопинга и посиделок с друзьями найдутся более смелые решения – пижамы с ярким принтом или костюмы мятного, желтого и розового оттенков. Крайне популярен клетчатый принт. Причем встретить этот рисунок можно не только в классическом черно-белом исполнении. Вы можете подобрать для себя интересный желто-белый клетчатый костюм из хлопка.

Главный тренд весенне-летней моды

Костюмные двойки стали одним из главных трендов весны и лета 2021. Сейчас комбинацию брюк и пиджака принято надевать не только в офис. Модницы разгуливают в костюмах в повседневной жизни, отправляются в них на свидание. Существуют даже вечерние и праздничные костюмные варианты. Лучше всего модная двойка дополняется белым кроп-топом или белой футболкой.

Однако существует масса костюмов, которые не нуждаются в дополнении. Обувь выбирайте в зависимости от повода. Например, на романтическое свидание или в офис подойдут босоножки на высоком каблуке. Повседневный стиль “выдержит” даже шлепанцы.

Однако главным фаворитом по-прежнему являются кроссовки. Причем в этом сезоне спортивную обувь принято носить с носками в тон, а не на голую ногу.

Возраст и комплекция не имеют значения

Первыми костюмы двойки облюбовали трендсеттеры в возрасте моложе 30 лет. Разумеется, эту модную тенденцию подхватили все молодые женщины нашей планеты. Однако костюм является настолько универсальным элементом в гардеробе, что идею его ношения подхватили и зрелые дамы, и женщины “плюс сайз”.

Каждая модница может найти для себя идеально подходящий костюм. Полноватые дамы могут присмотреть сочетание укороченных широких брюк с пиджаком свободного кроя. Выглядеть визуально стройнее поможет широкий ремень, надетый поверх пиджака. Акцент на талии нужен всем тем, кто имеет широкие бедра. Это поможет сделать изгибы тела мягкими плавными.

Сеты

Комбинация из трех предметов также актуальна этим летом. Вы можете дополнить комплект из расклешенных шелковых брюк и блузы с пышными рукавами из шелка косынкой в тон.

Имейте в виду, что широкие детали на верха и низа должны нивелироваться акцентом на талии. Если ремень не уместен, вы можете завязать блузу узлом на животе. А вот косынку в этом сезоне модно повязывать в стиле фабричных работниц. Помимо головных уборов, третьим компонентом в сете может выступать обувь, дублирующая цвет костюма.

Для жаркого полдня

Костюмы в нашем понимании – это нечто официальное. Однако летняя мода дарит нам неожиданные решения. Вы можете подобрать для себя костюм, состоящий из многоярусной юбки и кроп-топа или отдать предпочтение короткому платью с воланами на бретелях в тандеме с накидкой. В некоторых летних костюмах присутствуют интересные детали. Например, белые ажурные крылышки на цветном топе рубашечного кроя. Выбор за вами!