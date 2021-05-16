 

Грозы, дождь и град. Синоптики дали прогноз на 17 мая в Украине

16.05.2021, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Украину придет циклон и принесет дожди, временами грозы и понижение температуры воздуха. Днем 17 мая осадки наиболее вероятны в северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской”, – отметила синоптик.

По ее словам, в восточной части и большинстве западных областей страны завтра будет сухая погода.

“Похолодание больше всего коснется полосы от Киевской до Одесской области. Температура воздуха будет колебаться завтра днем в пределах +17…+22 °C. А вот в восточной части, на юге, кроме Одесской, Днепропетровской и Сумской, еще побудет лето, +23…+29 °C”, – добавила Диденко.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также предупредили, что днем в южных и центральных областях местами пройдет град и ожидаются шквалы 15–20 м/с.

В Киеве ожидается дождь и небольшое похолодание, днем +18…+20 °C.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4504675396229070

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / В РФ назвали нонсенсом попытку связать «Северный поток – 2» с Навальным

17.11 / В Ираке казнили 21 человека, осужденного за терроризм

08.09 / Верховный суд отказался переносить дело Стерненко из Одессы в Киев

25.01 / Шкарлет отчитался, как школы вышли из локдауна

12.02 / Осквернения памятника Бандере во Львове. Полиция задержала подозреваемых

12.08 / Федун рассказал об изменениях в системе судейства российского футбола

15.02 / Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

12.01 / Жительница Екатеринбурга во время пожара просила помощи в Twitter

22.07 / Британия решила расширить полномочия спецслужб для борьбы с внешним вмешательством

06.08 / Европейские рынки демонстрируют негативную динамику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика