Грозы, дождь и град. Синоптики дали прогноз на 17 мая в Украине

“В Украину придет циклон и принесет дожди, временами грозы и понижение температуры воздуха. Днем 17 мая осадки наиболее вероятны в северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской”, – отметила синоптик.

По ее словам, в восточной части и большинстве западных областей страны завтра будет сухая погода.

“Похолодание больше всего коснется полосы от Киевской до Одесской области. Температура воздуха будет колебаться завтра днем в пределах +17…+22 °C. А вот в восточной части, на юге, кроме Одесской, Днепропетровской и Сумской, еще побудет лето, +23…+29 °C”, – добавила Диденко.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также предупредили, что днем в южных и центральных областях местами пройдет град и ожидаются шквалы 15–20 м/с.

В Киеве ожидается дождь и небольшое похолодание, днем +18…+20 °C.

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