В Иерусалиме автомобиль въехал в группу военных, водителя застрелили – СМИ

Издание назвало произошедшее терактом и отметило, что “террорист нейтрализован”.

“Скорая” проинформировала о шести пострадавших пешеходах.

Ynet утверждает, что ранения получили семь сотрудников пограничной службы Израиля. Один из них был ранен в ногу, когда военнослужащие открыли огонь по находящемуся внутри машины человеку.

Среди получивших ранение есть женщина, у нее повреждения легкой степени тяжести.

The Times of Israel пишет, что пострадавшей в ходе ДТП женщине 19 лет, раненому военному – 24 года.

По данным издания Haaretz, водителем автомобиля был палестинец, его застрелили после тарана. Инцидент произошел возле блокпоста на въезде в район Шейх-Джаррах, который в последние дни был “очагом протестов и ожесточенных столкновений”.

Контекст:

Между Израилем и Палестиной обострилось противостояние после того, как в апреле израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным израильских военных на утро 16 мая, по Израилю было выпущено около 2,5 тыс. ракет. Погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище).

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным на 16 мая в результате конфликта погибли как минимум 137 палестинцев, отмечает Al Jazeera.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что в результате обстрелов в Газе повреждено 35 школ, еще 29 превращены во временные убежища для пострадавших. Также повреждены около 200 жилых домов, сотни людей остались без крова. Более 10 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов, большинство из них дети. В Израиле также повреждены три школы.

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