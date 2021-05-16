 

Полная информация об участниках Крымской платформы держится в секрете – МИД Украины

16.05.2021, 20:00, Новости дня
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“Мы решили, что не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что это угроза ее территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности”, – сказала она.

По словам дипломата, “есть уже целый ряд подтверждений”.

“Для нас ключевое, чтобы это было присутствие на наивысшем уровне, то есть это лидеры, это первые лица государств. Есть ряд подтверждений. Например, председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал о своем визите, о том, что он приедет на саммит. Но все остальные подтверждения мы пока предпочитаем держать в секрете”, – объяснила Джапарова.

Она отметила, что информация об этом будет обнародована ближе к саммиту Крымской платформы.

“Во время и после саммита будет принят заключительный документ – хартия, декларация, мы сейчас как раз работаем нам текстом этого документа. Это очень кропотливая работа… Под каждым словом, под каждой запятой подписываются страны. Это становится не просто позицией Украины, это становится позицией этих стран. И, конечно, страны очень внимательны к этим словам, потому что они несут в себе природу их политики, несут в себе обязательства. Поэтому внимание к нему очень высокое”, – рассказала Джапарова.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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