Для серьезности намерений в борьбе с олигархами Зеленскому следовало начать с Коломойского – Данилюк

“На самом деле в обществе есть колоссальный запрос на уменьшение роли олигархов в стране. И мне кажется, что Зеленский очень четко это увидел и, соответственно, начал действовать”, – сказал он.

Попавшего под санкции народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука экс-глава Минфина олигархом не считает.

“Я рассматриваю его в первую очередь как агента влияния Кремля – вот и все. И соответственно, все его ресурсы в первую очередь оттуда, и все его влияние именно из-за того, что у него есть опора на красные стены Кремля. Поэтому говорить о том, что стало меньше одним олигархом – нет. [Пятого президента Петра] Порошенко многие тоже считают олигархом, но я в данный момент воспринимаю его как политического оппонента Зеленского”, – отметил Данилюк.

Он согласился, что влияние олигархов нужно ограничить.

“Вы мне задаете вопрос: кто следующий? Я считаю, что, на самом деле, если бы Зеленский хотел продемонстрировать серьезность своих намерений, то не следующим, а первым должен был быть Игорь Валерьевич Коломойский – человек, который не просто олигарх (вне зависимости от критериев, он по-любому попадет в их список), но и человек, который нанес колоссальный урон экономике страны”, – заявил Данилюк.

По его словам, украинская экономика потеряла из-за действия Коломойского более $10 млрд.

“Естественно, санкции, если уж говорить о санкциях и последствиях, должны быть в первую очередь против Коломойского. Посмотрим, я понимаю одно: законом с олигархами бороться нельзя. Я поддерживаю общее направление, но я бы очень хотел увидеть конкретные действия. Потому что пока это заявление, описание каких-то законов”, – считает экс-секретарь СНБО.

Данилюк отметил, что в данном вопросе Зеленский “настолько сейчас разогнал автомобиль, что просто так остановить не получится”.

“Он очень серьезно поднимает сейчас ожидания у людей, люди смотрят на это с изумлением и говорят: “О-го-го, сейчас будет”. Я лично считаю, что просто так пропетлять не получится. Уже разогнался – придется активно со всеми вступать в борьбу. Я сомневаюсь, что ему удастся воевать со всеми одновременно, будет договариваться с некоторыми, но те, с кем он будет договариваться, тоже будут понимать, что они могут быть следующими. Поэтому начинается очень интересная игра”, – объяснил экс-глава Минфина.

Контекст:

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

В апреле 2021 года президент предложил разработать законопроект “О статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

14 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом “Forbes Украина”, Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает второе место после Рината Ахметова.

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