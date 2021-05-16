“Не уважают власть”. Московское метро уволило десятки сотрудников из-за поддержки Навального

Заместитель председателя независимого профсоюза “Московский метрополитен” Василий Шеляков рассказал “Дождю”, что из-за слитой базы сторонников Навального количество уволенных сотрудников московского метро уже превысило 100 человек. Шеляков предполагает, что точное число могло уже достигнуть и 200 работников.

Среди уволенных – машинисты метрополитена, дежурные по станции, обслуживающие эскалаторов и другие работники. Шеляков объяснил, что люди обращались в профсоюз напрямую по телефону, а также писали на сайт и в группу профсоюза в соцсетях.

Как отметил Шеляков, сотрудники метрополитена напрямую связывают свое увольнение с публикацией базы людей, зарегистрировавшихся на митинг Навального. Кроме того, руководители некоторых из работников объяснили увольнение тем, что те “не уважают власть”.

“Новая газета” поговорила с некоторыми из уволенных сотрудников. Машинист эскалаторной станции Евгений Жданович рассказа, что его уволили 23 апреля. Начальство сообщило, что у увольнения может быть политическая подоплека – Жданович хоть и не ходил на митинги за Навального, но регистрировался на его сайте.

С аналогичной ситуацией столкнулся инженер-электроник первой дистанции связи Семен Стукалов. Когда ему предложили уйти по соглашению сторон, однако он отказался. В результате увольнение произошло по “липовому акту” о прогуле: якобы 11 мая он не был на рабочем месте с 11.00 до 16.00, хотя его коллеги и могли подтвердить его присутствие.

О возможных увольнениях из московского метро сообщал в Telegram и депутат Мосгордумы от “Справедливой России” Михаил Тимонов. По его данным, руководство метрополитена предписало уволить до 14 мая всех сотрудников из базы сторонников Навального, а также работников, чьи ближайшие родственники были указаны в базе.

Контекст:

16 апреля хакеры выложили в интернет базу с электронными адресами тех, кто зарегистрировался на сайте “Свободу Навальному” и оставил заявку на участие в акции в поддержку российского оппозиционера, сообщала команда политика.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

—