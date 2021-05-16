В синагоге в Израиле обрушилась трибуна с десятками человек

В синагоге израильского города Гиват-Зеев (северный пригород Иерусалима) обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, сообщается о погибшем.

Видеозапись с моментом происшествия опубликовали в соцсетях. В результате обрушения конструкции пострадали десятки человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ. По этим данным, погиб как минимум один человек.

В службе скорой помощи сообщили, что 10 человек после обрушения находятся в критическом и тяжелом состоянии, медики оказывают помощь пострадавшим.

Всего из-за ЧП пострадали порядка 60 человек, информирует ТАСС со ссылкой на радио «КАН».

Ранее в воскресенье в Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, его застрелили.