Россия напомнила о предложении провести палестино-израильские переговоры в Москве

Предложение РФ провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе, сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета безопасности ООН.

«В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины», – цитирует Вершинина РИА «Новости».

Россия осуждает использование силы в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, необходимо немедленно прекратить конфронтацию, сообщил замминистра.

«Необходимо в кратчайшие сроки сформировать соответствующие условия для перезапуска мирного палестино-израильского диалога на основе известный решений Совета безопасности и Генассамблеи ООН, принципа двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», – указал он.

В конце недели обострилась ситуация в секторе Газа. Движение ХАМАС запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

После этого израильские беспилотники нанесли ответные удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, также Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей.