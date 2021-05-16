Дети пострадали в столкновении моторной лодки с судном в Астраханской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Астраханской области столкнулись маломерное судно и моторная лодка, пострадали трое детей, сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, пострадали трое детей и один взрослый», – сообщил собеседник ТАСС.
В региональном минздраве пояснили, что в результате ЧП пострадал один взрослый мужчина 1965 года рождения, его госпитализировали.
Смотреть комментарии → Комментариев нет