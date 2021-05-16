 

Дети пострадали в столкновении моторной лодки с судном в Астраханской области

16.05.2021, 19:50, Новости дня
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В Астраханской области столкнулись маломерное судно и моторная лодка, пострадали трое детей, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, пострадали трое детей и один взрослый», – сообщил собеседник ТАСС.

В региональном минздраве пояснили, что в результате ЧП пострадал один взрослый мужчина 1965 года рождения, его госпитализировали. 



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