Мнение: Байден поддерживает КПРФ, цитаты Путина и эквивалент Газманова

1. Джозеф Байден, оказывается, уже как минимум 10 лет поддерживает дружественные отношения с КПРФ. Этим хвастаются сами коммунисты, вот прямо на своём сайте, в статье от 11 марта 2011 года. Тогда представитель КПРФ встречался с Джо Байденом, чтобы заручиться его поддержкой на предстоящих выборах в Госдуму:

https://kprf.ru/international/88824.html

Джозеф Байден: Думал ли я, что буду поддерживать коммунистов

Во встрече с вице-президентом США приняли участие депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Оксана Дмитриева («Справедливая Россия»), сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, член политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, сопредседатели Партии народной свободы Борис Немцов и Владимир Рыжков и один из лидеров движения «Солидарность» Гарри Каспаров. Одной из главных тем беседы стали предстоящие выборы в Госдуму и, как рассказала «Ъ» госпожа Останина, «от них был перекинут мостик на президентские выборы»: «Как сказал Джо Байден, одно дело Путин — премьер, и другое дело — президент, отношение к Путину-президенту будет другим». Кроме того, отметила представитель КПРФ, вице-президент США, не проводя прямых параллелей, напомнил про то, что «авторитарные режимы в Африке терпят крах». <…>

Госпожа Останина, у которой господин Байден спросил, каковы шансы у оппозиции на выборах, ответила, что «основные принципы соревновательности не выдерживаются», подкрепив ответ примерами про неравный доступ к СМИ и многочисленные нарушения на выборах, в том числе со стороны «Единой России». «Я подарила вице-президенту США спецвыпуск газеты “Правда” с вопросами нашего народного референдума, а господин Байден сказал мне: «Думал ли я, когда приезжал в 70-е годы в СССР, о том, что когда-нибудь буду поддерживать коммунистов и желать вам победы…»

2. На «Руксперте» вышла статья с подборкой известнейших высказываний Владимира Путина за последние 22 года:

https://ruxpert.ru/Цитаты_и_высказывания_Владимира_Путина

К Путину прислушиваются не только в России. Например, нашего президента всё чаще цитируют на англоязычном форуме 9gag, обсуждают его высказывания, одобряют мудрость нашего президента и его ораторское мастерство:

https://9gag.com/gag/aV7bAow

https://9gag.com/gag/a1rmMZG

3. Интересно, эквивалент Олега Газманова — это кто, например? Лично я на месте артиста был бы в большом недоумении, если бы меня попросили подобрать себе аналог:

https://moscow.fas.gov.ru/news/18585

Управление антимонопольной службы по Москве

Управлением рассмотрена жалоба на действия Префектуры ЗАО г. Москвы при проведении закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по проведению спортивного мероприятия на территории Западного административного округа города Москвы. Установлено, что в документации предъявлены требования к составу творческих коллективов, в частности: «Исполнителем должен быть популярный исполнитель/коллектив с высоким медийным статусом и похожим репертуаром: Олег Газманов (или эквивалент), Николай Носков (или эквивалент), Александр Маршалл (или эквивалент), либо равноценные артисты».

Вместе с тем в документации отсутствуют параметры эквивалентности (параметры, отражающие качественные, функциональные, технические и эксплуатационные характеристики указанного товара), позволяющие участникам закупки предложить эквивалентных исполнителей.

Таким образом, столичное антимонопольное ведомство установило нарушение п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе. Заказчику выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.