Мнение: А ЗАВТРА БУДЕТ?

Мой отец прошел всю войну, с первого до последнего дня, вернулся с неё без двух ребер и все его тело было в шрамах. Служил в роте связи, всегда был на передовой, ему всегда выпадало то, что человеку может присниться только в страшном сне.

Во время наступления фашистской орды на позиции наших войск, во время массированных артподготовок всегда нарушалась межполковая связь, и налаживать её должны были связисты.

Они ползли невзирая на смерть в разрыве снарядов с катушками проводов на себе только с одной целью, найти разрыв и наладить сообщение между позициями наших войск.

Два раза он был тяжело ранен и в беспамятстве оказывался фашистском плену, два раза придя в себя и накопив силы для побега уходил из плена.

Сколько раз ещё пацаном я просил рассказать его про войну, у него всегда после непродолжительного времени глаза становились влажными, он замолкал и с тоской в глазах смотрел перед собой, он смотрел туда, где навсегда остались в сырой земле его друзья и однополчане.

У моей жены дед так же вкусил все тяготы войны, он так же прошел её офицером и закончил в Берлине.

Они принесли на нашу землю Победу, которая была оплачена миллионами жизней бойцов, ни в чём не повинных женщин, детей и стариков.

Это была Победа, которая дала нам жизнь и которая была оплачена столь чудовищной ценой, объединила нас, несмотря на все наши различия. Потомки тех, кто прошел войну, – братья и сестры, мы должны поддерживать друг друга так же, как это делали наши предки на передовой или в тылу, и мы всегда будем помнить о них. Мы будем праздновать их Победу! Они невзирая ни на какие лишения сделали её, они прошли от Сталинграда до Берлина. Оставшиеся в живых приехали с него победителями, и они заслуженно могли этим гордиться.

С праздником! Низкий поклон и вечная память тем, чей жертвенный подвиг сделал возможной нашу жизнь.

В узком семейном кругу мы сегодня вспомним своих отцов и дедов, героически прошедших этот тяжелейший путь, поставим павшим героям рюмку водки с хлебом на стол.

Сегодня Луганск празднует День Победы парадом, празднует День Победы над фашистской нечистью, празднует Победу наших предков.

Но в двадцати километрах от города стоят полчища неонацистской украинской нечисти, ощетинились в зверином оскале карательные батальоны, их молодчики бравируют свастикой в виде наколок на своих телах, в их руках всё те же флаги с фашистской символикой.

В зоне досягаемости орудийного выстрела стянуты сотни танков, орудий, установок реактивного залпового огня, и с каждым днём их численность увеличивается.

Мы празднуем сегодня День Победы наших отцов, но у нас нет права сегодня праздновать нашу Победу. Мы еще ничего не заслужили в этом мире, мы не прошли победным строем от Луганска до Львова, и мы не свернули голову этой поганой нечисть. Она стоит сегодня совсем близко, и стоит только с одной целью, пройтись железной огненной машиной по нашим городам и селам, их целью являются только убийства ни в чем не повинных женщин, стариков и детей, разрушения всего, в их головах есть только ненависть ко всему РУССКОМУ МИРУ.

Сегодня время пошло вспять, оно изменилось, дипломатия, международное право, закулисные договоренности. Под маркой цивилизованных ценностей мы начинаем терять своё лицо, лицо русского человека, у которого всегда в приоритете было чувство собственного достоинства, долга и чести.

Исключительная черта наших предков была черта нетерпимости к половинчатости, к недосказанности, что подразумевало под собой унижение, выражения сожаления и обеспокоенности. Всегда в приоритете было чувство национальной справедливости, невзирая на то, что по этому поводу скажут наши недруги.

Скорей всего я ничего не смыслю в современной политике и дипломатии, но мне неприемлемы позиции, когда идут торги о будущем судьбы русских людей, которые по независящим от них причинам оказываются заложниками различных договоренностей, когда смерть человека превращается в статистику.

Нельзя быть в дипломатии немножко беременным, когда на кону стоит само существование РУССКОГО МИРА, его залогом была всегда решительность и отвага, порой безрассудство, но мы всегда безумству храбрых пели песню, и поэтому нас нельзя было победить.

Сегодня мы начинаем побеждать сами себя, мы превращаемся в премудрых пескарей, когда наше личное благополучие берёт верх над нашими моральными ценностями.

Люди Донбасса, оказавшиеся на передовой борьбы новых «новых» ценностей с извечными ценностями, которые являются святыми для русского человека сегодня являются просто разменной монетой в геополитической закулисной международной игре, сегодня Луганск и Донецк являются мерилом того, как будет жить мир в самом ближайшем будущем.

Если сегодня в размене на политической игре окажутся судьбы миллионов людей Донбасса, то это будет началом конца всего русского, всего того, что многими веками выстраивалось предыдущими поколениями.

Только осознав это, отбросив всю политическую мишуру, забыв о том, как это отзовется в различных политических верхах нашего «современного цивилизованного мира», мы начнем осознавать что мы являемся хозяевами на своей земле, мы являемся ответственными за наследие, а главное людей, которые исповедуют ту же культуру, те же ценности, которыми испокон веков славилась Россия.

И вот если мы это докажем своими делами и действиями, то вот тогда мы вправе быть достойными наших дедов и отцов, праздновать свои достижения, передавать их своим потомкам, гордиться этим.

Эта материал был опубликован мной 9 мая 2016 года.

Сегодня он вновь будет повторён, пока ничего не изменилось.

Мой отец прошел всю войну, с первого до последнего дня, вернулся с неё без двух ребер и все его тело было в шрамах. Служил в роте связи, всегда был на передовой, ему всегда выпадало то, что человеку может присниться только в страшном сне.

Во время наступления фашистской орды на позиции наших войск, во время массированных артподготовок всегда нарушалась межполковая связь, и налаживать её должны были связисты.

Они ползли невзирая на смерть в разрыве снарядов с катушками проводов на себе только с одной целью, найти разрыв и наладить сообщение между позициями наших войск.

Два раза он был тяжело ранен и в беспамятстве оказывался фашистском плену, два раза придя в себя и накопив силы для побега уходил из плена.

Сколько раз ещё пацаном я просил рассказать его про войну, у него всегда после непродолжительного времени глаза становились влажными, он замолкал и с тоской в глазах смотрел перед собой, он смотрел туда, где навсегда остались в сырой земле его друзья и однополчане.

У моей жены дед так же вкусил все тяготы войны, он так же прошел её офицером и закончил в Берлине.

Они принесли на нашу землю Победу, которая была оплачена миллионами жизней бойцов, ни в чём не повинных женщин, детей и стариков.

Это была Победа, которая дала нам жизнь и которая была оплачена столь чудовищной ценой, объединила нас, несмотря на все наши различия. Потомки тех, кто прошел войну, – братья и сестры, мы должны поддерживать друг друга так же, как это делали наши предки на передовой или в тылу, и мы всегда будем помнить о них. Мы будем праздновать их Победу! Они невзирая ни на какие лишения сделали её, они прошли от Сталинграда до Берлина. Оставшиеся в живых приехали с него победителями, и они заслуженно могли этим гордиться.

С праздником! Низкий поклон и вечная память тем, чей жертвенный подвиг сделал возможной нашу жизнь.

В узком семейном кругу мы сегодня вспомним своих отцов и дедов, героически прошедших этот тяжелейший путь, поставим павшим героям рюмку водки с хлебом на стол.

Сегодня Луганск празднует День Победы парадом, празднует День Победы над фашистской нечистью, празднует Победу наших предков.

Но в двадцати километрах от города стоят полчища неонацистской украинской нечисти, ощетинились в зверином оскале карательные батальоны, их молодчики бравируют свастикой в виде наколок на своих телах, в их руках всё те же флаги с фашистской символикой.

В зоне досягаемости орудийного выстрела стянуты сотни танков, орудий, установок реактивного залпового огня, и с каждым днём их численность увеличивается.

Мы празднуем сегодня День Победы наших отцов, но у нас нет права сегодня праздновать нашу Победу. Мы еще ничего не заслужили в этом мире, мы не прошли победным строем от Луганска до Львова, и мы не свернули голову этой поганой нечисть. Она стоит сегодня совсем близко, и стоит только с одной целью, пройтись железной огненной машиной по нашим городам и селам, их целью являются только убийства ни в чем не повинных женщин, стариков и детей, разрушения всего, в их головах есть только ненависть ко всему РУССКОМУ МИРУ.

Сегодня время пошло вспять, оно изменилось, дипломатия, международное право, закулисные договоренности. Под маркой цивилизованных ценностей мы начинаем терять своё лицо, лицо русского человека, у которого всегда в приоритете было чувство собственного достоинства, долга и чести.

Исключительная черта наших предков была черта нетерпимости к половинчатости, к недосказанности, что подразумевало под собой унижение, выражения сожаления и обеспокоенности. Всегда в приоритете было чувство национальной справедливости, невзирая на то, что по этому поводу скажут наши недруги.

Скорей всего я ничего не смыслю в современной политике и дипломатии, но мне неприемлемы позиции, когда идут торги о будущем судьбы русских людей, которые по независящим от них причинам оказываются заложниками различных договоренностей, когда смерть человека превращается в статистику.

Нельзя быть в дипломатии немножко беременным, когда на кону стоит само существование РУССКОГО МИРА, его залогом была всегда решительность и отвага, порой безрассудство, но мы всегда безумству храбрых пели песню, и поэтому нас нельзя было победить.

Сегодня мы начинаем побеждать сами себя, мы превращаемся в премудрых пескарей, когда наше личное благополучие берёт верх над нашими моральными ценностями.

Люди Донбасса, оказавшиеся на передовой борьбы новых «новых» ценностей с извечными ценностями, которые являются святыми для русского человека сегодня являются просто разменной монетой в геополитической закулисной международной игре, сегодня Луганск и Донецк являются мерилом того, как будет жить мир в самом ближайшем будущем.

Если сегодня в размене на политической игре окажутся судьбы миллионов людей Донбасса, то это будет началом конца всего русского, всего того, что многими веками выстраивалось предыдущими поколениями.

Только осознав это, отбросив всю политическую мишуру, забыв о том, как это отзовется в различных политических верхах нашего «современного цивилизованного мира», мы начнем осознавать что мы являемся хозяевами на своей земле, мы являемся ответственными за наследие, а главное людей, которые исповедуют ту же культуру, те же ценности, которыми испокон веков славилась Россия.

И вот если мы это докажем своими делами и действиями, то вот тогда мы вправе быть достойными наших дедов и отцов, праздновать свои достижения, передавать их своим потомкам, гордиться этим.

Мой отец прошел всю войну, с первого до последнего дня, вернулся с неё без двух ребер и все его тело было в шрамах. Служил в роте связи, всегда был на передовой, ему всегда выпадало то, что человеку может присниться только в страшном сне.

Во время наступления фашистской орды на позиции наших войск, во время массированных артподготовок всегда нарушалась межполковая связь, и налаживать её должны были связисты.

Они ползли невзирая на смерть в разрыве снарядов с катушками проводов на себе только с одной целью, найти разрыв и наладить сообщение между позициями наших войск.

Два раза он был тяжело ранен и в беспамятстве оказывался фашистском плену, два раза придя в себя и накопив силы для побега уходил из плена.

Сколько раз ещё пацаном я просил рассказать его про войну, у него всегда после непродолжительного времени глаза становились влажными, он замолкал и с тоской в глазах смотрел перед собой, он смотрел туда, где навсегда остались в сырой земле его друзья и однополчане.

У моей жены дед так же вкусил все тяготы войны, он так же прошел её офицером и закончил в Берлине.

Они принесли на нашу землю Победу, которая была оплачена миллионами жизней бойцов, ни в чём не повинных женщин, детей и стариков.

Это была Победа, которая дала нам жизнь и которая была оплачена столь чудовищной ценой, объединила нас, несмотря на все наши различия. Потомки тех, кто прошел войну, – братья и сестры, мы должны поддерживать друг друга так же, как это делали наши предки на передовой или в тылу, и мы всегда будем помнить о них. Мы будем праздновать их Победу! Они невзирая ни на какие лишения сделали её, они прошли от Сталинграда до Берлина. Оставшиеся в живых приехали с него победителями, и они заслуженно могли этим гордиться.

С праздником! Низкий поклон и вечная память тем, чей жертвенный подвиг сделал возможной нашу жизнь.

В узком семейном кругу мы сегодня вспомним своих отцов и дедов, героически прошедших этот тяжелейший путь, поставим павшим героям рюмку водки с хлебом на стол.

Сегодня Луганск празднует День Победы парадом, празднует День Победы над фашистской нечистью, празднует Победу наших предков.

Но в двадцати километрах от города стоят полчища неонацистской украинской нечисти, ощетинились в зверином оскале карательные батальоны, их молодчики бравируют свастикой в виде наколок на своих телах, в их руках всё те же флаги с фашистской символикой.

В зоне досягаемости орудийного выстрела стянуты сотни танков, орудий, установок реактивного залпового огня, и с каждым днём их численность увеличивается.

Мы празднуем сегодня День Победы наших отцов, но у нас нет права сегодня праздновать нашу Победу. Мы еще ничего не заслужили в этом мире, мы не прошли победным строем от Луганска до Львова, и мы не свернули голову этой поганой нечисть. Она стоит сегодня совсем близко, и стоит только с одной целью, пройтись железной огненной машиной по нашим городам и селам, их целью являются только убийства ни в чем не повинных женщин, стариков и детей, разрушения всего, в их головах есть только ненависть ко всему РУССКОМУ МИРУ.

Сегодня время пошло вспять, оно изменилось, дипломатия, международное право, закулисные договоренности. Под маркой цивилизованных ценностей мы начинаем терять своё лицо, лицо русского человека, у которого всегда в приоритете было чувство собственного достоинства, долга и чести.

Исключительная черта наших предков была черта нетерпимости к половинчатости, к недосказанности, что подразумевало под собой унижение, выражения сожаления и обеспокоенности. Всегда в приоритете было чувство национальной справедливости, невзирая на то, что по этому поводу скажут наши недруги.

Скорей всего я ничего не смыслю в современной политике и дипломатии, но мне неприемлемы позиции, когда идут торги о будущем судьбы русских людей, которые по независящим от них причинам оказываются заложниками различных договоренностей, когда смерть человека превращается в статистику.

Нельзя быть в дипломатии немножко беременным, когда на кону стоит само существование РУССКОГО МИРА, его залогом была всегда решительность и отвага, порой безрассудство, но мы всегда безумству храбрых пели песню, и поэтому нас нельзя было победить.

Сегодня мы начинаем побеждать сами себя, мы превращаемся в премудрых пескарей, когда наше личное благополучие берёт верх над нашими моральными ценностями.

Люди Донбасса, оказавшиеся на передовой борьбы новых «новых» ценностей с извечными ценностями, которые являются святыми для русского человека сегодня являются просто разменной монетой в геополитической закулисной международной игре, сегодня Луганск и Донецк являются мерилом того, как будет жить мир в самом ближайшем будущем.

Если сегодня в размене на политической игре окажутся судьбы миллионов людей Донбасса, то это будет началом конца всего русского, всего того, что многими веками выстраивалось предыдущими поколениями.

Только осознав это, отбросив всю политическую мишуру, забыв о том, как это отзовется в различных политических верхах нашего «современного цивилизованного мира», мы начнем осознавать что мы являемся хозяевами на своей земле, мы являемся ответственными за наследие, а главное людей, которые исповедуют ту же культуру, те же ценности, которыми испокон веков славилась Россия.

И вот если мы это докажем своими делами и действиями, то вот тогда мы вправе быть достойными наших дедов и отцов, праздновать свои достижения, передавать их своим потомкам, гордиться этим.

Этот материал был опубликован мной 9 мая 2016 года.

За прошедшее время ничего не изменилось, как будто все замерло в забытьи:

9 мая 2021 года–

Трудовские – шумно, будьте внимательны и осторожны!!!

Горловка -:

“6:30 – Район 6/7под обстрелом. Враг со стороны н.п.Шумы применяет миномет.”

5:40 – Укрофашисты обстреляли ЯБП и окрестности из БМП-2 и из СПГ.

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