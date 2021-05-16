 

Аналитик Чалый о воплощении главного страха Лукашенко: Все работает без него

16.05.2021, 19:36, Разное
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Об этом свидетельствует, среди прочего, – ситуация вокруг пострадавшего от пожара храма в городе Будслав Минской области. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях заявил, что без участия государства средства на его восстановление собрать не удастся. Лукашенко обвинил оппозицию в попытке присвоить деньги на костёл и выразил уверенность, что её представители попросту вывезут их за рубеж и поделят.

Однако независимый аналитик Сергей Чалый обратил внимание на то, что сбор средств организовала Католическая церковь, а не оппоненты Батьки. При этом деньги направляются на счета прихода храма в Будславе и благотворительной католической организации “Каритас”.

После произошедшего 11 мая пожара белорусы собрали порядка 325 тысяч белорусских рублей, более 200 тысяч поступило от физических лиц. Чалый считает, что такая быстрая самоорганизация народа – воплощение самого главного страха белорусского лидера. По мнению эксперта, Александр Лукашенко боится того, что страна начинает жить без его участия, без его официоза и указов.

Сергей Чалый отметил, что происходящее вокруг храма сильно напоминает ситуацию перед распадом Советского союза. Специалист напомнил, что тогда люди также ощущали бесполезность государства и прекращали пытаться продлить его существование.



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