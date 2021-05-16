Алекс Родригес, Сиара, Майкл Джордан и другие на церемонии включения Коби Брайанта в Зал славы

Погибшего в прошлом году американского баскетболиста Коби Брайанта посмертно ввели в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Торжественная церемония по этому случаю прошла в эту субботу, 15 мая, в Коннектикуте. Одновременно с ним в Зал славы включили чемпионку женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), олимпийскую чемпионку Таминку Кэтчингс, а также чемпионов НБА Тима Данкана и Кевина Гарнетта.

Имена новых героев Зала славы объявили еще в апреле 2020-го и мероприятие должно было пройти в том же месяце, но его отложили из-за коронавируса. На церемонии, гостями которой стали десятки человек,в том числе экс-бейсболист Алекс Родригес и певица Сиара, с речью со сцены выступили жена Коби, Ванесса Брайант, которую сопровождали ее младшие дочери – 4-летняя Бьянка и 3-летняя Капри.

Раньше я всегда избегала хвалить своего мужа на публике, потому что чувствовала, что он получил достаточно похвалы от поклонников со всего мира, и кто-то должен был возвращать его к реальности. Сейчас я уверена, что он смеется на небесах, потому что собираюсь публично хвалить его,

– с юмором начала свою речь Ванесса. Она поблагодарила всех, в том числе тех, кто сомневался в таланте Коби, потому что именно они мотивировали его работать и добиваться высот. Также она рассказала о случае, когда Брайанту пришлось выйти на площадку с травмой: когда Ванесса спросила его, зачем он это делает, то он ответил – “А как я потом буду смотреть в глаза поклонников, которые копили деньги, чтобы купить билет на матч и посмотреть на мою игру хоть издалека?”. Ванесса отметила, что для него всегда были важны его фанаты и он их очень уважал.

Майкл Джордан и Ванесса Брайант Сиара и Сабрина Лонеску с дочерьми Коби Брайанта Выступление Ne-Yo

Выступление женщина завершила обращением к покойному мужу:

Дорогой Коби, спасибо тебе за то, что ты был лучшим мужем и отцом, что ты рос и учился на своих ошибках, что всегда старался быть лучшей версией себя, что никогда не отказывался от нас. Спасибо за твою тяжелую работу, за нашу семью, за наших дочерей Наталью, Джанну, Бьянку и Капри. Спасибо за то, что ты без устали трудился, чтобы обеспечить нас всем и подарить нам самую удивительную жизнь. Спасибо, что просыпался в 4 утра на тренировку, за то, что приходил потом домой, чтобы поцеловать меня и пожелать доброго утра, и за то, что потом отвозил наших девочек в школу. Спасибо за то, что ты никогда не пропускал их дни рождения, школьные концерты и прочие выступления любые игры при твоем плотном расписании. Спасибо, что ставил любовь к семье на первое место.

Спасибо за то, что доставлял столько радости в нашу жизнь и в жизнь людей по всему миру. Спасибо, что никогда не относился к себе слишком серьезно, за чувство юмора, за остроумие, что никогда не говорил мне “нет”. Спасибо за терпение и спокойствие. Спасибо за то, что ты был как Микки для меня Минни. Спасибо за то, что любил меня достаточно для того, чтобы это длилось всю жизнь. Я выбираю тебя в любой из своих жизней.

Коби и Джинна БрайантНапомним, Коби Брайант и его дочь Джианна погибли вместе с еще несколькими пассажирами утром 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. Одной из причин катастрофы могла стать плохая видимость. В этот день в районе, где произошла трагедия, наблюдался сильный туман, который мог осложнить работу пилота. Относительная влажность составляла 100%. Сообщается, что вертолет – частное судно (принадлежал Брайанту) – вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Он сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон холма. В конце февраля состоялась церемония прощания со спортсменом и его дочерью, на которую пришли Бейонсе, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес, Снуп Догг и многие другие.

Коби Брайант с семьей