 

Компания Samsung добавила аппаратную поддержку для криптовалютных кошельков

16.05.2021, 19:14, Новости дня
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Как сообщают представители компании Samsung, в смартфоны серии Galaxy теперь добавлена аппаратная поддержка для криптовалютных кошельков. Речь идет в том числе и о продуктах, представленных сторонними разработчиками. Теперь можно работать также с Ledger Nano S и Nano X, поясняют специалисты южнокорейской компании.

Осуществить привязку кошельков можно при помощи специально разработанного приложения Samsung Blockchain Wallet.

Напомним, что компания Samsung впервые обеспечила поддержку для технологий блокчейн еще в позапрошлом году. С тех пор спектр услуг, связанных с данной сферой, существенно расширился. Однако, чтобы воспользоваться предоставленными возможности, на гаджете нужно иметь операционную систему не ниже Android 9.0.



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