Apple готовит «революцию» в системах распознавания лиц

Как стало известно из достоверных источников, разработчики из компании Apple решили в два раза уменьшить площадь кристаллов, используемых в датчиках для распознавания лиц.

По мнению экспертов, данное решение способно совершить настоящую «революцию» на рынке, так как американская компания занимает сейчас лидирующее положение в данном сегменте мирового рынка.

Не исключено, что в результате представленных инновационных решений существенно снизится глобальный спрос на вертикально излучающие диодные лазеры, говорят специалисты. По прогнозам, новые устройства «яблочная» компания будет готова представить к началу следующего года. Однако эксперты все же советуют следить за новостями.