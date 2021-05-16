 

В компании Minisforum представили сверхкомпактный игровой ПК

16.05.2021, 19:14, Новости дня
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Стоимость нового устройства в розничной торговле производитель пока не указывает. Зато компания Minisforum опубликовала технические характеристики своего нового сперхкомпактного компьютера, предназначенного для запуска видеоигр.

По имеющейся информации, устройство вскоре выйдет на мировой рынок. Также стало известно, что в основе его лежит материнская плата Gigabyte B550I Aorus Pro AX.

В мини-компьютере использован процессор Ryzen 5 5600X, произведенный в компании AMD. Объем встроенной памяти составляет 1 Тб, оперативной – 32 Гб. Видеоускоритель – Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OС. В нем содержится 12 Гб оперативки. По сравнению с обычным системным блоком, данный компьютер меньше примерно в пять раз.



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