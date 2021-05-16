 

Компания Sony планирует выпустить небольшой смартфон Xperia Ace 2

16.05.2021, 19:14, Новости дня
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Не исключено, что небольшие модели смартфонов снова войдут в моду, говорят эксперты. Об этом говорят планы сразу нескольких крупных производителей возродить выпуск мини-версий уже существующих смартфонов.

К их числу принадлежит и японская компания Sony. Как стало известно из компетентных источников, вскоре она собирается представить новую модель Xperia Ace 2 с процессором Snapdragon 690G, выпущенном в Qualcomm.

В данном случае, речь идет об относительно недорогом устройстве с экраном всего-тио на 5,5 дюйма, утверждают инсайдеры. Ранее один из известных аналогов потерпел фиаско. Но если конкуренты проявляют столь завидное упорство, они, наверное, что-то знают. Видимо, мода на мини-смартфоны все-таки вернется.



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