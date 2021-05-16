 

Мнение: Путин: вакцины не работают

16.05.2021, 19:12, Разное
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Я тут давеча удивлялся – почему ж наш през Путин все еще сидит в бункере, будучи вроде как полностью привитым “лучшей российской вакциной” и даже имея некий “титр 15”, что бы это ни означало? Если он привит и “полностью защищен” – зачем же он выдерживал в карантине целых 14 дней даже хоккеистов из своей “Ночной лиги”?!! Боялся, что они, даже проносясь мимо на коньках, все равно ненароком дыхнут в его сторону – а там ВИРУСЫ!!

Меня многие комментаторы чуть ли не обвинили в клевете на обожаемого вождя – мол, все глупости, Путин уже вылез из бункера и готов к общению с народом! А некоторые даже стали на полном серьезе уверять, что Путин в бункере никогда и не сидел, да и вообще никакого бункера якобы нет!

Но вот, пожалуйста – подоспели очередные откровения Пескова. “Полностью привитый и защищенный Путин”… продолжает сидеть в бункере!

“Президент Владимир Путин остается в самоизоляции после прививки от коронавируса из-за «режима предосторожности». Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами. Пескова спросили, почему Путин решил общаться с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем по видеосвязи, хотя тот приехал в Москву и привился против коронавируса. «Все-таки режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства», — ответил пресс-секретарь”.

Вон оно как, Михалыч. Привитый Путин отказался от встречи с привитым генсеком ООН – хотя тот сдуру зачем-то приперся в Москву! Забавно вышло, должно быть – прилететь в Москву, чтобы пообщаться с Путиным по видеосвязи. Из Москвы, наверно, связь лучше – провода не так далеко тянуть.

Ну а для привитых – тоже повод задуматься, не включить ли и им “режим предосторожности”? Путин, может быть, что-то знает?

Источник: Размышления вольного социолога



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