Медики определили тревожные сигналы при артрите, требующие срочного обращения в больницу

Медики рассказали о тревожных сигналах при артрите, при которых нужно срочно обращаться в госпиталь. Артрит приводит к необратимому повреждению суставов, поэтому верно определенный диагноз и терапия являются первыми шагами к понижению рисков.

При артрите болят и воспаляются поврежденные суставы. Самым распространенным заболеванием является остеоартрит, который вызывает очень сильную боль. При болезни разрушается защитный суставной хрящ внутри сустава – с течением времени это сковывает и затрудняет движение, делая их болезненными. Чаще всего остеоартрит поражает суставы коленей, рук, шеи, бедер, поясницы. Люди с таким типом болезни на 30% чаще падают, а риски переломов для них увеличиваются на 20%.

Эксперты Фонда артрита сообщили, что этот тип заболевания проявляется слуховым симптомом – люди могут слышать «треск или щелчки» во время сгибания сустава. Также может возникать нестабильность сустава, когда, например, внезапно может согнуться колено. При прогрессировании болезни кости твердеют, меняют форму из-за того, что на хряще появляются неровные края и трещины.

Медики напоминают, что артрит может привести к необратимым повреждениям суставов, поэтому важно вовремя провести диагностику проблемы и принять необходимые меры помощи организму. Специалисты фонда подчеркивают, что определенные типы артрита требуют оперативной медицинской помощи. Также рассказали о двух главных момента, которые говорят, что нужно срочно посетить доктора.

Людей должны настораживать болезненные ощущения, отеки, скованность в одном и нескольких суставах, краснота и температурящие на ощупь суставы, если жесткость и болезненность ощущаются одновременно. Также стоит обратить внимание на затруднения движения суставов, возрастающие трудности выполнения ежедневных дел.

Если такие симптомы появились и наблюдаются на протяжении трех дней и больше, если подобные явления появляются в месяц не один раз, то нужно срочно обратиться к доктору, так как это первый сигнал болезни. Эксперты пришли к выводам, что ожирение, травмы, средний и зрелый возраст являются рисками развития остеоартрита.

Источник: www.medikforum.ru