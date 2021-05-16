Во дворце просят принца Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов

Во дворце королевы Великобритании просят принца Гарри и его супругу Меган Маркл отказаться от титулов. С таким обращением выступили помощники Елизаветы II.

Королевская семья считает, что после большого интервью принца Гарри и Меган Маркл, им стоит отказаться от титулов. Члены монаршей семьи осудили резкие слова супружеской пары о жизни в Великобритании. В особенности королеву возмутила критика родительских способностей принца Чарльза, бабушки и дедушки.

Общественность потрясена словами принца Гарри, никто не понял, зачем младший сын принцессы Дианы произносил такие слова, когда герцог Эндинбургский находился уже при смерти. По словам представителей королевы, втягивать в конфликт дела было очень неуважительно.

Принц Гарри потратил огромное количество времени, чтобы доказать всем, что ничем не отличается от живущих на Земле людей. Если у него хватает смелости нападать на родственников, то стоит отказаться от своего титула. Со стороны королевы Елизаветы II не будет предпринято никаких официальных шагов в данном направлении. Это решение должны самостоятельно принять герцоги Сассекские.

Источник: www.dailymail.co.uk