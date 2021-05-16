Максим Галкин признался, что Алла Пугачева помогла ему в карьере

Ведущий Максим Галкин признался, что Алла Пугачева помогла ему в построении карьеры. Для комика Примадонна отечественной эстрады является главной советчицей.

Максим Галкин очень редко рассказывает о своих отношениях с Аллой Пугачевой. В ходе интервью знаменитость старается обходить эту тему, делая акцент на творческой сфере. Однако в рамках съемок шоу на «Первом канале» ведущий пояснил о вкладе супруги в его карьеру.

Галкину не понравились колкие замечания со стороны Александра Серова. По словам певца, Галкин и раньше был замечательным юмористом, но после свадьбы с Аллой Пугачевой его карьера начала стремительно развиваться. Артист подчеркнул, что Примадонна многое дала молодому избраннику. Галкин полностью согласился с данным утверждением.

Как заявила сама Алла Пугачева, в отношениях с мужем она ценит душевное спокойствие. Перед свадьбой Примадонна спросила у артиста, сможет ли она с ним достойно стареть. Тогда шоумен проявил себя очень серьезно и призвал возлюбленную ничего не бояться.

Периодически на просторах Сети появляется информация о разладе в отношениях знаменитостей. Однако они постоянно опровергают эти слухи.

Источник: www.starhit.ru