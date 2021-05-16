Ваша курица носит на себе удобрение, а вы и не догадываетесь: что положить в лунку, перед тем как пересадить перец

Владельцы дач и загородных участков чаще всего покупают в начале сезона и живность, чтобы окупить дачный сезон. Чаще всего закупают цыплят, которые к концу лета превращаются в роскошных крупных кур. Мясо и яйца – себе и на продажу, а перо – в мусор. Стоп! Знаете ли вы, что для хорошего роста сладкого перца нужно добавить в качестве удобрения перо?

Куриное перо для быстрого роста

Перец – одна из любимейших огородных культур, которую высаживают наравне с томатами и баклажанами. Для активного роста перцу требуется молибден, который как раз и содержится в большом количестве в курином пере наравне с другими микроэлементами.

Подкормить рассаду пером очень просто.

Перед тем как начать работу, перо нужно измельчить. Это можно делать ножницами или порубить лопатой сразу в ведре. Затем выкапываем глубокую лунку, в которую будем пересаживать рассаду перца. На дно лунки выкладываем горсть перьев и присыпаем землей.

Обязательно проливаем водой. Достаем из тары рассаду перца и ставим в лунку.

Еще раз посыпаем достаточным количеством земли и уплотняем ее руками, чтобы росток не завалился набок.

Еще раз поливаем. Таким образом высаживаем всю заготовленную рассаду, регулярно поливаем и ждем обильный урожай.

К началу осени перо перегниет и насытит почву углеродом.