Ваша курица носит на себе удобрение, а вы и не догадываетесь: что положить в лунку, перед тем как пересадить перец
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Владельцы дач и загородных участков чаще всего покупают в начале сезона и живность, чтобы окупить дачный сезон. Чаще всего закупают цыплят, которые к концу лета превращаются в роскошных крупных кур. Мясо и яйца – себе и на продажу, а перо – в мусор. Стоп! Знаете ли вы, что для хорошего роста сладкого перца нужно добавить в качестве удобрения перо?
Куриное перо для быстрого роста
Перец – одна из любимейших огородных культур, которую высаживают наравне с томатами и баклажанами. Для активного роста перцу требуется молибден, который как раз и содержится в большом количестве в курином пере наравне с другими микроэлементами.
Подкормить рассаду пером очень просто.
Перед тем как начать работу, перо нужно измельчить. Это можно делать ножницами или порубить лопатой сразу в ведре. Затем выкапываем глубокую лунку, в которую будем пересаживать рассаду перца. На дно лунки выкладываем горсть перьев и присыпаем землей.
Обязательно проливаем водой. Достаем из тары рассаду перца и ставим в лунку.
Еще раз посыпаем достаточным количеством земли и уплотняем ее руками, чтобы росток не завалился набок.
Еще раз поливаем. Таким образом высаживаем всю заготовленную рассаду, регулярно поливаем и ждем обильный урожай.
К началу осени перо перегниет и насытит почву углеродом.
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