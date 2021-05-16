Носите широкие ремни и не прячьтесь под свободной одеждой: 6 модных советов полным женщинам

Не только стройные красавицы могут выглядеть просто фантастически и эффектно в модных нарядах, но и женщины размера плюс сайз. Если у вас достаточно полная фигура, то ее можно сделать визуально более привлекательной, применяя различные стилистические приемы. Вот некоторые модные советы от стилистов, которые помогут вам выглядеть просто фантастически.

Быть уверенной

Нужно чувствовать себя уверенной и продемонстрировать то, что именно вам нравится в своем теле. Если нравятся красивые ножки, то стоит выбрать для себя более короткую юбку, платье или стильные укороченные брюки.

Если хотите визуально скрыть живот, то стоит надеть юбку-трапецию и сочетать ее с широким поясом, чтобы скрыть лишние сантиметры на талии. Подбирая для себя наряд, вы можете выделить те части тела, которые вам нравятся, и почувствовать себя более красивой и уверенной в себе.

Примерить одежду разных размеров при покупке

При выборе одежды нужно примерить наряды разных размеров. Не стоит спешить, можно прогуляться по нескольким магазинам, а также заказать вещи в Интернете.

Все это позволит вам подобрать именно то, что больше всего понравится, а также в чем вы будете чувствовать себя максимально комфортно.

Кроме того, это поможет вам подчеркнуть и выделить красивую фигуру, чтобы выглядеть просто фантастически.

Подобрать одежду по фигуре

Женщины с пышными формами не всегда имеют одинаковые параметры фигуры, и очень важно, чтобы вы одевались в соответствии с формой вашего тела. Например, если вы имеете фигуру в форме яблока, то нужно создать иллюзию талии и выделить свои самые выигрышные стороны.

При помощи грамотно подобранного наряда вы можете подчеркнуть область декольте, руки и ноги. Сделать силуэт более длинным и стройным можно при помощи наряда с вертикальными линиями.

Носить широкие ремни

Девушки с пышными формами обязательно должны носить пояс на талии и сочетать его с любой одеждой, которую вы носите.

Этот аксессуар может творить самые настоящие чудеса. Ремень помогает подчеркнуть талию, а также позволяет выглядеть гораздо стройнее.

Если вам нужно визуально скрыть животик или спрятать лишнюю ткань рубашки или юбки, то широкий пояс поможет это легко сделать.

Подчеркнуть изгибы тела

Вне зависимости от особенностей фигуры нужно помнить о том, что ваши изгибы просто прекрасны. Не прячьтесь под свободной одеждой.

Ношение одежды большого размера может привести к тому, что вы будете визуально выглядеть намного больше, чем есть на самом деле, и скрыть женственные формы и изгибы. Естественно, плотно облегающая одежда приведет к тому, что объемы визуально будут казаться больше. Кроме того, это подчеркнет все недостатки фигуры.

Нужно постараться строго соблюдать пропорции и выделять свои лучшие сторону. Добавление пояса поможет сделать фигуру в виде песочных часов и продемонстрирует ваши красивые изгибы тела.

Добавить яркие тона

Не стоит бояться использовать красивый и яркий цвет. Монохромные тона визуально делают вас стройнее.

Однако, чтобы добиться желаемого эффекта, стоит попробовать сочетать различные ткани и текстуры одного и того же цвета.

Также можно разбавить свой образ аксессуарами ярких тонов, такими как сумки, шляпы или ремни.