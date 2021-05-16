В Черное море вошел новейший британский патрульный корабль

Издание отмечает, что Trent введен в эксплуатацию в 2020 году, имеет длину 90 метров, водоизмещение 2300 тонн и экипаж 60 человек.

Программа визита пока неизвестна, пишет “Думская”.

Турецкое издание Sözcü Gazetesi отмечает, что одновременно с британским кораблем через пролив Дарданеллы в направлении Черного моря прошел российский большой десантный корабль “Новочеркасск”. Российское и британское суда сопровождали катера береговой охраны Турции.

Контекст:

В апреле появилась информация, что на фоне военной напряженности в Черноморском регионе Великобритания хочет в мае отправить в Черное море два военных корабля королевского флота. В Черном море собирались проводить операции по обеспечению безопасности.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы публиковали видеодоказательства активной переброски военной техники в оккупированный Крым из России через Керченский мост. Кроме этого, Россия стягивала войска к границе с Украиной.

14 апреля стало известно, что ракетные и десантные корабли Черноморского флота России вошли в Черное море и собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки.

Россия закрывала акваторию Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Россия проводила межвидовые военные учения на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности. Более 10 тыс. российских военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения участвовали в активной фазе учений.

Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая. 15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook в Черное море.

Позже Россия решила закрыть на полгода доступ на проход в трех районах Черного моря для иностранных военных кораблей и других государственных судов.

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