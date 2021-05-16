В Киеве пассажир автобуса выстрелил в грудь водителю – полиция

“Инспекторы […] заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя. Патрульные принялись преследовать вероятного стрелка, на команды остановиться он не реагировал. Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, конфликт между водителем и пассажиром возник из-за телефонных разговоров в салоне автобуса.

“Задержанный объяснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ. Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь”, – объяснили правоохранители.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/949176609162743

На фото, которое опубликовали правоохранители, показан револьвер.

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