Сообщение Израиля о начале наземной операции в секторе Газа было сделано, чтобы заманить членов ХАМАС в туннели – СМИ

Вечером 13 мая израильская армия начали собирать наземные силы вдоль границы с Газой. Ранее тем же днем ЦАХАЛ заявил, что наземное наступление на сектор Газа рассматривается как реальный вариант продолжения операции “Стражи стен”.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против ХАМАС далека от завершения и что Израиль готовится к новым действиям.

В ночь на 14 мая в Twitter израильской армии появилось сообщение, в котором говорилось, что воздушные и наземные войска Израиля атакуют сектор Газа.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Однако, как отмечает The Jerusalem Post, наземного вторжения в сектор Газа не случилось. Вместо этого Израиль поднял в воздух 160 самолетов для атаки так называемого “метро” ХАМАС – сети туннелей, которые палестинская группировка использовала для хранения своего оружия и передвижения по Газе.

В итоге из-за развертывания войск вдоль границы и появления в зарубежных СМИ новостей о наземном вторжении ХАМАС направила свою первую линию обороны в туннели, чтобы начать занимать позиции. Это были противотанковые ракетные группы и минометные отделения, предназначенные для нанесения ударов по приближающимся израильским сухопутным войскам.

Когда члены ХАМАС вышли из туннелей, то подверглись атаке израильских самолетов. Из этого журналисты The Jerusalem Post сделали вывод, что твит о наземном вторжении был преднамеренным, чтобы заставить ХАМАС поверить в то, что вход в туннели был безопасным.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным израильских военных на утро 16 мая, по Израилю было выпущено около 2,5 тыс. ракет. Погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище).

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным на 16 мая в результате конфликта погибли как минимум 137 палестинцев, отмечает Al Jazeera.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что в результате обстрелов в Газе повреждено 35 школ, еще 29 превращены во временные убежища для пострадавших. Также повреждены около 200 жилых домов, сотни людей остались без крова. Более 10 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов, большинство из них дети. В Израиле также повреждены три школы.

