“Как после бомбежки”. Боевики “ЛНР” на танке проехались по кладбищу, разрушив часть могил

По словам местных жителей, на кладбище в районе пятой шахты с дороги “слетел” танк, но не остановился, а проехался по могилам.

Фото: Информационный Центр Перевальск-Алчевск / “ВКонтакте”

“Там действительно прилетел танк, перелетел через дерево, но почему не остановился… Горе… Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано… Как после бомбежки”, – написала в комментариях пользовательница Наталья Перепичай.

Фото: Информационный Центр Перевальск-Алчевск / “ВКонтакте”

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным “властям”, но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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