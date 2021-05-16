Мнение: Савченко разоблачает Байдена

Савченко разоблачает Байдена

Надежда Савченко решила выступить борцом против внешнего управления на Украине и снялась в документальном фильме, авторы которого пожелали остаться анонимными. Савченко решила, что ей всё равно терять нечего, и исполнила роль разоблачителя. Речь идёт о Бурисме, Джо Байдене и его сыне Хантере, а также бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах Николае Злочевском. Большая часть информации, показанной в фильме, уже давно широко известна, однако на этот раз к ранее обнародованной информации добавились подтверждающие доказательства – сканы некоторых документов. А так, все, что мы знали ранее – зарплата Хантера Байдена в Бурисме составляла $50 тыс. ежемесячно, за консультативные услуги семья Байденов получила более $16 млн, при том, что Хантер абсолютно не компетентен в вопросах газодобывающей отрасли (а может, и вообще не компетентен ни в чем, кроме наркотиков и женщин легкого поведения). Упор в фильме делается на том, что бывший украинский министр Злочевский по собственной инициативе привлек к бизнесу семью Байденов для того, чтобы получить протекцию и влиятельных покровителей. Помимо Байденов, также пополнил свои денежные активы бывший президент Польши Александр Квасневский, который помогал с лоббированием интересов Бурисмы в Евросоюзе благодаря своим регалиям и связям. Разумеется, Квасневский тоже делал это не на голом энтузиазме, и Злочевский ввел его в совет директоров Бурисмы. Напомню, что бывший польский президент долгое время был посредником в вопросах евроинтеграции между Украиной и Европой.

Фильм о том, как украинские чиновники совместно со своими влиятельными покровителями разворовывают украинские недра, вряд ли вызовет бурную реакцию в обществе – тема Бурисмы уже неоднократно поднималась, особенно перед президентскими выборами в США. И даже тогда все эти доказательства коррупционных схем Байдена не помешали ему занять пост президента США. Что уже тогда говорить про сегодняшний день – Байденов не утопили этой темой тогда, не утопят и сейчас. Хорошо хотя бы то, что об этом продолжают говорить и привлекать к этому внимание общественности.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/v-mire/nota-nedoveriya-baydenu/ – цинк

Как обычно, универсальный ролик по случаю.

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