Иран представил первый суперкомпьютер «Симург»

Иран разработал суперкомпьютер «Симург», названный в честь мифической персидской птицы, на данный момент его производительность составляет 0,56 петафлопса.

Компьютер разработали ученые Тегеранского технологического университета имени Амира Кабира (AUT), его назвали «Симург», передает Aljazeera.

Производительность системы пока достигает 0,56 петафлопса (флопс – единица, демонстрирующая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет компьютер), разработчики рассчитывают, что компьютер достигнет мощности в один петафлопс через два месяца.

Также иранские ученые дали имя «Симург» разрабатываемой сейчас ракете-носителе легкого класса. Это вторая ракета-носитель, разработанная и запущенная Ираном.

Стоит отметить, что суперкомпьютеры в мире достигли производительности в 1 петафлопс еще в 2008 году, тогда такой показатель продемонстрировала система IBM Roadrunner.

Самый производительный суперкомпьютер 2020 года – Фугаку, работающий в Японии. Его производительность достигает 442,01 петафлопс, он втрое мощнее предыдущего рекордсмена Summit, который работает в США. В марте его вывели на полную мощность, компьютер используется в исследованиях по коронавирусу.