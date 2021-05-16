 

Китай предложил Израилю и Палестины провести переговоры в КНР

16.05.2021, 18:54, Новости дня
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Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совбеза ООН пригласил представителей Израиля и Палестины в КНР для проведения переговоров.

«Китай нарастит усилия по содействию мирным переговорам… Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров», – цитирует Ван И РИА «Новости».

Также глава МИД КНР в ходе заседания Совбеза обратился к Соединенным Штатам. «Мы призываем США продемонстрировать свою ответственность, занять справедливую позицию и вместе с большей частью международного сообщества поддержать Совет безопасности в облегчении ситуации, восстановлении доверия и продвижении политического урегулирования», – сказал он.

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит большую цену».



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