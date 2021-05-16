Арестован участвовавший в нападении на Дагестан член банды Басаева

В РФ арестовали подозреваемого в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году участник банды Шамиля Басаева Багаудин Куванаев, сообщил Следственный комитет России.

Куванаева подозревают в преступлениях по статьям «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщается на сайте ведомства.

«В середине июля 1999 года указанное лицо добровольно вступило в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняло активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», – отметили в СК.

С 7 по 24 августа около 1 тыс. боевиков с автоматами, гранатами и взрывными устройствами напали на военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. «В результате массированного прицельного обстрела убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам. По ходатайству следствия Куванаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавило ведомство.

Следователи устанавливают роль Куванаева в банде, в скором времени планируется предъявить ему обвинение.

В июне 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.

В декабре Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Чечни Аслана Даудова, участвовавшего в нападении на Буденновск в 1995 году под руководством Шамиля Басаева.