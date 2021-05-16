Мнение: Космическая станция РОСС, китайский Марс и рейтинг доступности Интернета

1. Россия недавно приняла решение развивать собственную космическую станцию, которая придёт на замену МКС после окончания эксплуатации международной станции в 2030 году. С подробным обзором проекта РОСС можно ознакомиться на портале “N+1”:

https://nplus1.ru/material/2021/04/26/ross

В марте, в ответ на американскую «Золотую Орду», я предлагал назвать какую-нибудь российскую систему вооружения в честь английского генерала Роберта Росса, который сжёг Вашингтон и Капитолий в 1814 году:

https://olegmakarenko.ru/2085812.html

Проектное название российской национальной станции было известно ещё как минимум в октябре, однако окончательно его утвердили в апреле.

Что ж, неплохо. Надеюсь всё же, что РОСС будет мирно бороздить просторы Вселенной, а не свалится внезапно на многострадальный Капитолий.

2. Накануне Китай таки начал освоение Марса:

https://lenta.ru/news/2021/05/15/redmars/

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

Отмечается, что Китай впервые в истории высадил космический аппарат на Красной планете.

Разумеется, никакой непосредственной практической пользы от Марса пока что нет – ни для Китая, ни для человечества в целом. Но очки престижа полётом на другую планету, безусловно, заработать можно. Пожалуй, побольше, чем от победы в футболе или баскетболе.

Космос для Китая — один из способов продемонстрировать, что именно он теперь является мировой экономической державой номер один, и что он собирается стать также главной мировой технологической державой.

Кроме того, регулярные обещания полететь на Марс неплохо помогают креативному гению Илону Маску выгодно продавать акции своей компании Тесла, продающей электромобили. Прямой связи здесь нет – и тем не менее, это работает. А у китайцев есть много своих электромобильных производителей…

3. Место России в очередном мировом рейтинге традиционно занизили. Вот что пишет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/924778.html

Компания broadbandchoices попыталась изучить качество, доступность и стоимость доступа в Интернет в 169 странах. По совокупности всех факторов составлялся рейтинг доступности интернета. Россия заняла 13 место между Финляндией и Ирландией.

На самом деле место намного выше, России безбожно занизили скорость загрузки до 6,74 Мбит/с.

Я попробовал инструмент с которого они брали данные https://speed.measurementlab.net Так у меня 80 Мбит/с. Средний широкополосной доступ в Интернет в России примерно 40 Мбит/с.

У России 3 место в мире по цене скаченного мегабайта. И 11 место в мире по доступности интернета (доступность – это стоимость среднемесячной широкополосной связи в процентах от медианной заработной платы домохозяйства).

Если бы еще Россия заняла бы 10 место в мире по скорости скачивания со истинным значением в 40 Мбит/с, она бы уверенно бы заняла 1 или 2 место в мире, что по политическим соображениям невозможно. В результате первое место заняла Дания, как всегда без учёта Гренландии.