Голенька скачет! – Личное мнение

Чуть больше недели назад Ольга Бузова довольно натурально умирала в реанимации.

Плакала. Обнимала плюшевую игрушку. Теребила что-то в штанах. Вела траурный репортаж в сториз. Однако уже вчера гОленька оказалась в Екатеринбурге, где дала большой концерт.

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Видео: Телеграм

Нога — вверх! Жопа — вниз! Три переодевания в час и три зрителя в зале!

Вот она — сила духа.

Даже я, далёкий от музыки человек, смотрела на Олю и восхищалась. Что же ей такое прооперировали, если теперь она так задорно скачет, прилетев на самолёте в столицу Урала?

Разве можно после операций летать? А прыгать? А надрывно выть — швы не разойдутся?!



Фото: Соцсети

Лично у меня есть три объяснения происходящему.

Во-первых, настоящий артист на сцене самоизлечивается. Нет, ну а чего? Лев Валерианович, по-моему, рассказывал про такое или кто-то другой из советских звёзд.

Выйдешь, мол, к людям и запоёшь — со всех вокзалов поезда, ля-ля-ля! И на душе сразу становится хорошо. Все хвори забыты, простуды излечены.

Правда, Лещенко не скакал по сцене, как Бузова, поэтому есть второе возможное объяснение прекрасного состояния гОленьки — ей оперировали что-то такое, что не мешает концертной деятельности.

Ну, не знаю что — может, волосы на ногах удалили? Или ногти под наркозом стригли?

Третье возможное объяснение — лошади. А точнее, конетерапия или как она правильно называется?

Суть излечения в том, что больного сажают на лошадь (привет, Кость!), а энергетика животного благотворно влияет на заболевание.

Бузову посадили на лошадь чуть ли не на следующий день после выписки. Было так: тяжелейшая операция, наркоз, слёзы, умирание, выписка и тут же — на коня.

Всё, вуаля — через неделю скачет по сцене, как новенькая. И это — после регионального перелёта на Сухом Суперджете, который даже я бы с трудом выдержала.

А вы как можете объяснить пышущую здоровьем Бузову? Вот только не говорите, что никакой болезни не было!

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