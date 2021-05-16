Мнение: История золушки

Вчера одна девушка попыталась написать письмо от лица золушки.

Вот такой золушки, как в сериале кукольном нашем Золушка, Алиса и Нино, “но толко намного лутше”.

Получилось глупо и даже не так уж смешно.

Давайте подробней разберем, что такое история золушки и почему рапана, который пытается выдать себя за нее, видно с первой строчки, а если рапан умный, то со второй.

Обычно рапанам кажется, что история золушки – это описание хороводов. Вот тот влюбился, с очень большой ОЗ, из Австрии, и согласился сидеть во френдзоне, потом другой влюбился и купил целый настоящий макбук, потом третий влюбился и примчался из Новой Зеландии, чтобы жениться, а его дочка с первого взгляда признала в ней маму.

Вот так выглядит золушка в представлении рапана.

И с золушкой все это действительно может произойти. Золушки – девушки очень обаятельные. Не всегда красивые, но всегда очень обаятельные. И секрет этого обаяния мы сейчас разберем.

С рыбачками, кстати говоря, такое происходит редко, вот такой кордебалет. Рыбачки более последовательны и их не носит от одного мужика к другому, они выбирают лучшего для себя, любимого и живут с ним в балансе. А вот с золушками такое происходит, потому что золушки – не рыбачки, а нерыбы, и особенные нерыбы, как и печорины, у них есть своя специфическая фрустрация, которая не мешает обаянию и даже делает это обаяние более демоническим, но мешает счастливому долгому союзу. И эту фрустрацию мы тоже сейчас разберем.

Начнем мы все-таки с рапанов, которые всегда путают репутацию и самопрезентацию.

Репутация – это то, как видят вас люди, что они знают о вас. Это ваша объективная фигура в поле. Вам лично держать фокус на этой фигуре вредно, фигура от этого уменьшается. А уж разглядывать свою фигуру со всех сторон, причмокивать и предаваться самоописаниям еще вредней, от этого локус контроля становится внешним и фигура ваша тает на глазах. На глазах окружающих. Вы сами можете этого не заметить под отрастающей из-за внешнего локуса короной.

Вот так устроена репутация.

А самопрезентация – это не то что другое, это противоположное.

Это то, как вы описываете свою фигуру, какой образ предлагаете или навязываете окружающим.

Даже если ваша самопрезентация соответствует репутации, то есть окружающие видят вас точно так же, как вы себя им описываете, все равно ваша фигура уменьшается. А если вы описываете себя больше и лучше, чем вас видят, фигура уменьшается еще сильней, потому что ваша самопрезентация превращается в штурманство и щипцы, и все раздражаются или смеются над вами. Хорошая самопрезентация – это когда вы преподносите себя скромно, то есть меньше и проще, чем вы есть на самом деле.

Незамутненность рапанов позвалет им думать, что людям можно вложить в голову мнение о себе, на словах описать все свои достоинства и заставить в эти достоинства поверить. Вот это качество рапанов заставляет их выглядеть умственно-отсталыми. Такое отсутствие эмпатии похоже на аутизм, но причина не когнитивная, причина – недоразвитость личных границ, инфантильный эгоцентризм. В блоге мы как раз и занимаемся формированием этих самых границ, начиная с рапанов. Каждый рапан может стать нерыбой, но это – теоретически.

Когда границы сформированы хоть немного, человек понимает, что мнение – это то, что человек составляет самостоятельно, сам, изнутри, спонтанно. Нельзя навязать другому человеку мнение о себе, получится только хуже, его прежнее мнение изменится в худшую сторону из-за раздражения от вашего штурманства. Вот почему, если человек не рапан, а хотя бы рыба, он уже не самопрезентуется так прямолинейно и простодушно, не описывает, как он умен, интересен и востребован, разве что шуткой. Он понимает, что мнение других о его уме, интересности и востребованности – неприкосновенная для него территория и если туда залезать, это мнение сразу же будет намного хуже. А рапану это непонятно. Он думает, что можно сказать другим: “Я очень популярен”. И они такие: “Ого, как нам с тобой повезло”.

Все рапаны всегда недоумевают, когда им говорят, что скромность украшает. Ну как же так, думают рапаны, что же в этом красивого, ведь скромность закрывает достоинства хозяина. На самом деле скромность закрывает только штурманство и решето хозяина, а его достоинства не только не закрывает, а делает ярче, убедительней.

Сравните привлекательную девушку и девушку, которая то и дело рассказывает всем о своей привлекательности. Тем более мужчина. А умный человек и человек все время говорящий о своем уме? Может ли второй считаться умным?

Вот эта простая вещь никогда не доходит до рапанов. Из-за того, что они не видят границ между собой и другими, они считают, что можно влиять на мнение других вот так вот просто и прямо, через речь, через рассказ о себе и пояснения.

В этом вся суть багов. Штурманы, Выскочки, Училки, Оправдашки, все направляют мысли и чувства других людей прямолинейно и откровенно, через речь. У рапанов эти баги такие жирные и такие явные, словно рапан и не догадывается, что в чужую голову залезть нельзя, словно он не видит не только границ, но и не замечает чужой черепной коробки. У рыб тоже есть баги, но рыба уже понимает, что просто так сказать другому, как он должен относиться и что он должен думать, нельзя. Рыба пытается более тонко и хитро манипулировать. Если рыба вообще отучится манипулировать и выбросит щипцы, она станет нерыбой.

Но мы пока о рапаньих “историях золушки”.

Рапан не видит разницы между рассказом в третьем лице и в первом. Какая разница, думает рапан, я напишу: “Он был просто счастлив увидеть меня” или тот человек написал бы это сам? Или, например: “Люди тянутся ко мне и всегда смеются моим шуткам”. Рапан уверен, что можно это написать про себя, и если его за это обзывают рапаном, то от зависти. Ведь про своего деверя или соседа такое вполне можно написать. А почему про себя нельзя? У рапана нет того, что можно назвать “самость”, то самое самоуважение отсутствует, ощущения себя из-за отсутствия границ нет, он не особо понимает разницу между Я и Другие, смутно понимает, но на практике постоянно упрекает других, что они не заботятся о нем так, как о себе, рассказывает другим о себе так, будто это кто-то третий, отдельный от него человек. Вот в чем разница между рапанами и нерапанами. И в письмах всегда сразу видно этих прямолинейных Штурманов, не догадывающихся о существовании границ.

Вот давайте последнее письмо разберем.

Все опознали в авторе врушку, но автор уверена, что это от зависти или от непривычки читать про чужие успехи или потому, что она слишком подробно про свои успехи написала. Некоторые думают, что она наврала про то, что комментирует мой блог с другого аккаунта. К сожалению вот это она как раз не наврала. Она действительно комментатор и я ее узнала еще в том письме. Но теперь удалила тот аккаунт из группы.

В начале письма автор делает вид, что согласна с прошлым разбором и с тем, что ее популярность была мнимая. Но дальше она начинает доказывать, что теперь действительно очень популярна у мужчин и прикладывает к этому даже чеки за подарки. Вот это – типичный рапан. Задета тем, что ее посчитали неуспешной, одержима желанием доказать и приводит словесные доказательства своего успеха.

Но это в целом. А в письме много комичных деталей, таких, которые характерны для всех рапанов.

Например.

“Я не описАлась в том письме, у меня не было иллюзий, что он справится”.

Рапаны часто ставят ударение в этом слове. Им кажется, что без этого штурманства люди могут подумать, что речь идет про их мокрые штаны. А вот они поставят ударение и люди будут читать верно.

Но что на самом деле? На самом деле это ударение направляет внимание людей именно на мокрые штаны автора и ее глупое штурманство. А без ударения все прочитали бы совершенно нормально и моча автора в голову никому бы не пришла.

Здесь виден обратный эффект щипцов? И так всегда, друзья.

“Предложил попробовать дружеское общение, например, на немецком, чтобы я не растеряла язык. Предложение было заманчивое, он идеально говорит на языке”.

Она хвалит мужчину, что он идеально говорит на родном языке. Ей опять кажется, что без ее оценки этот факт не очевиден, а вот она обратит наше внимание на это и мы проникнемся. А на самом деле мы не проникаемся тем, куда автор указывает указкой, мы смотрим совсем на другое. На ее глупую корону и ее Училку.

А вот про другого кавалера, который подрезал ее у австрийца.

“Я сомневалась, стоит ли нам видеться, он симпатичный, и я боялась потерять голову и натворить дел (переспать с ним). Но он просто прислал мне бронирование на мои даты в классном 5* отеле и сказал, что мы можем даже не видеться, если я не хочу, и что деньги за бронь не вернутся в любом случае – я приняла и приехала”.

Она в скобках поясняет нам, каких именно дел она боялась натворить, а то вдруг мы не догадаемся. А потом долго аргументирует и оправдывается, почему все-таки это случилось, как он ловко ее взял в оборот. Она жалобно перечисляет все его подарки и коварные ходы, которыми он вынудил ее отдаться.

По тому, как рапан оправдывается даже в своих вымышленных историях, очевидно, что он даже в самых идеальных фантазиях о себе остается все тем же рапаном. Локус у него внешний, он все время шарит по чужим головам и пытается создавать о себе мнение щипцами. Но самому ему не очевидно, как его локус контроля связан с его дырой в личной жизни, поэтому он и придумывает про себя истории.

Нерыбу видно по независимости и нежелании ничего доказывать. И рыба, например, это уже понимает смутно. А рапан искренне думает, что можно написать: “Я была независима и уверена в себе”. И это будет то же самое. Или как наша “золушка” в своих фантазиях. Мужчина ей прислал макбук по почте на деревню дедушке. А она “была в шоке и хотела выслать ему назад”. Она думает, что именно так выглядит независимость. Отвечать на подарок: “Давай я вышлю тебе его обратно?” Как будто человек может ответить: “Да. Вышли пожалуйста. А то я перепутал”. То есть даже если предположить, что ей такое неожиданно прислали, предложение отправить обратно – рапаньи щипцы, которыми рапаны вытаскивают заверения, что подарок осознанный и его очень просят принять.

Это только малая часть всей рапаньей хренотени, которую понаписала вчера эта автор. Но я хочу остановиться на этом, поэтому нам сейчас с вами важно увидеть, по какой причине у рапанов все так плохо в личной жизни и никогда не бывает ничего похожего на истории золушек. Им и до рыб далеко.

Если у вас хорошая рефлексия, то вы можете и сами это увидеть. Когда вы читаете письмо золушки или другой нерыбы, у вас возникает симпатия к автору, вы чувствуете его привлекательность. Мы в блоге разбираем секрет привлекательности по частям, а в жизни, спонтанно, это ощущается в целом. Автор не оправдывается, не штурманит, не хвастается, не достает ненужными подробностями, не употребляет бесящих словечек (потом их разберем), не раздражает и не утомляет. История нерыбы написала с эмпатией и уважением к читателям и всем героям, ее не только приятно читать, но и фигура автора вырастает, пока мы читаем историю. В автора нерыбу иногда можно влюбиться за одно короткое письмо. Не все читатели рефлексируют это и осознают, но это происходит.

При разборе последнего сезона ФС, в чате или блоге, кто-то остроумно сказал про Нино в ответ на реплику, что она подходит КСЖ: “Нино всем подходит”. И это правда. Нерыбы подходят всем. А вот рапану приходится долго-долго искать свою половинку, потому что вписаться в его баги может лишь тот, для кого эти баги будут попадать на наименее чувствительные места.

Как на известной картинке:

Вот на диване – те, у кого баги простые и их мало.

Небольшая Училка одного легко перенесется тем, у кого и близко нет Училки и Ученицы, у кого в этом месте хороший участок границ. Мы потом отдельно рассмотрим тему багов и совместимости. Но пока можете сами описать, как понимаете, почему так.

Рапан имеет такое количество багов, что он не подходит никому. Людям с ОЗ ниже и другим рапанам с тикающими часиками кое-как подходит, но тоже плохо.

А нерыба багов не имеет и подходит всем. С ней приятно общаться, в общении с ней много спонтанности, у нерыб много сексапила, они не раздражают и не утомляют, ничего не тянут, ничем не грузят, их фокус на партнере, их локус на месте и поэтому их СЗ растет. В магнетизме есть еще кое-что, но отсутствие багов – самое важное. Отсутствие багов – это уже свободная и красивая спонтанность.

При чтении нерыбьего письма это ощущается тоже. Если бы золушка написала письмо, она была бы обаятельна в нем, потому что целью этого письма никогда не было бы: 1) похвастаться, 2)разложить шкатулочку, 3) оправдаться и доказать, что ее в пошлом письме не так поняли или неверно оценили, 4)покормить корону.

Вот эти цели и намерения рапанов видны в каждой строчке их письма, в каждом абзаце. Не видны только им, и им кажется, что эти их цели надежно спрятаны, а еще им кажется, что у всех те же самые цели, что золушка в может написать письмо в рубрику той же целью – навязать всем свой прекрасный образ.

Хорошую репутацию свою навязать другим нельзя. И навязывая репутацию, вы теряете ее, даже если она была неплохой.

Вот у автора письма была репутация в блоге хорошая, по крайней мере для меня и тех, кто ее узнал. Но после письма уже нет.

А представьте теперь скромность золушек и печориных. Как растет их репутация от этого.

Скромность – универсальное средство для превращения любых сильных качеств в крючки.

Формат моего блога такой, что я описываю рыбацкие инструменты так, как они выглядят извне, тогда как работают они только изнутри границ. Именно поэтому все рапаны и многие рыбы вместо рыбацких инструментов мастерят щипцы. Им кажется, что рыбак, делая крючок, держит фокус на воздействии этого крючка. Но воздействие крючка – чужая территория, лаз в голову, штурманство, то есть самые настоящие щипцы. Если вы пытаетесь крючком кого-то ухватить и зацепить, то это щипцы.

Изнутри рыбацкие инструменты вообще выглядят не так и я это тоже описываю всегда, но рапанам читать про это скучно и грустно. Грустно читать про скромность, щедрость, опору на себя, независимость, прокачку ресурсов. И очень радостно читать про крючки, которые можно в кого-то кинуть и выловить куш.

Так вот. Скромность – это то, что превращает любое ваше достоинство в крючок. Сами по себе достоинства уже обладают притягательной силой, но скромность увеличивает эту силу и ловит фокус окружающих, отчего получается тот самый крючок. Если у вас есть намерение поймать чужой фокус, получатся щипцы, но если вы просто скромны, то все ваши достоинства получают в поле вот такой приятный бонус. А печорины и золушки очень скромны. Они настолько скромны, что выглядят на взгляд влюбленных в них Штурманов мутными и закрытыми. Но даже чрезмерная скромность обладает магнетизмом.

Многие нерыбы любят носить колпачки, но у золушек и печориных особые колпачки. Это лохмотья или лягушачьи, змеиные шкуры.

Есть много народных сказок про тип золушки, где героини – замарашки. Но в большинстве сказок не описан механизм этого, а вот в сказке братьев Гримм “Пестрая шкура” (аналог есть у Шарля Перро “Ослиная шкура”) описан чуть подробней. Там девушка вынуждена была скрываться под шкурой рептилий, чтобы совершить бегство от злодея. И ее так же как и других золушек считали замарашкой и уродкой и нищенкой, тогда как под шкурой скрывалась принцесса и наряжалась иногда на бал в сверкающие платья.

В сказке “Принц-лягушка” изображен мужской вариант золушки, то есть печорин. Но это печорин глазами рапунцели. Был лягушонок, оказался принцем заколдованным. В сказке про царевну-лягушку изображена золушка глазами онегина, сначала замороженного онегина, а потом влюбленного. С виду лягушка, а на самом деле волшебница. И когда он попытался ее грубо присвоить, улетела к черту, как собирается улететь наша Золушка от Онегина, если Казанова ему не поможет.

Для чего золушки и печорины носят лохмотья и шкурки?

Уж конечно не для того, чтобы всех заманить и заинтриговать, как думают рапаны.

Золушки не хотят выставлять напоказ то, что их выгодно отличает от большинства. Силу свою прячут и свои умения. И делают это не ради китайской хитрости, если эту хитрость понимать как заведомо коварный план. Штурманство в золушках и печориных нет, но есть представление о том, что люди – конкуренты и соперники и богатство одного счастливыми других не делает.

Вокруг рапана – услужливые няньки, в его картине мира. Иногда рапан даже няньками других не считает, он их воспринимает как продолжения себя. Вот почему он вываливает им свое решето в надежде, что они и успехам его порадуются и с проблемами пособят и корону накормят.

А золушки и печорины устроены иначе. Совсем иначе. В отличие от рыбаков, которые других уважают, отделяют от себя как полноценных субъектов, но заинтересованы в сотрудничестве и ценят связи, золушки и печорины – индивидуалисты, не просто независимы, что очень хорошо, а излишне сепарированы.

Иногда рыбы, эволюционировав из рапанов, пребывают в шоке от того факта, что другие – отдельные люди, со своими интересами, со своим эгоизмом. Это экзистенциальный шок, не пережив который, многие рыбы сползают обратно к рапанам или остаются премудрыми пескарями, прячущимися в камнях. Такие рыбы тоже много говорят про индивидуализм и про то, что все сами по себе и сами за себя. К золушкам это отношения не имеет и не только из-за мыслей вслух и решета. Золушки и печорины не скорбят от того, что другие эгоисты, им этот факт кажется нормальным и правильным. Конкуренцию они рассматривают как условие жизни и считают ее красивой. И в условиях этой конкуренции они не хотят вываливать все, что у них есть, а хотят большую часть скрывать и открывать только при явной необходимости, для пользы конкретного дела, а не блеска и шума ради.

Вот это и есть скромность. Если вы не хотите задевать других людей демонстрацией своей силы и своего превосходства, показывать свое богатство, свои навыки и достижения, потому что не видите в этом никакого полезного смысла, не хотите никого дразнить и привлекать к себе много внимания, то вы скромный человек. Если вы достаточно уважаете других людей, чтобы не сомневаться, что они сами составят о вас мнение и будут руководствоваться вашими делами, а не словами, то вы скромный человек. Если вы не видите радости в том, чтобы описывать свои грандиозные планы и намерения, потому что они еще не воплотились, а когда воплотятся, те, кому надо, и так увидят, а те, кому не надо, и не должны видеть, то вы скромный человек. Не фокусируйтесь пока на том, что “слишком скромный” это лохмотья, а не рыбацкая скромность, на том, что у рыбаков лохмотьев не бывает, вам пока и до нерыб далеко, а многим и до рыб.

Пока сфокусируемся на том, что история золушки – это всегда, обязательно, более скромная презентация, чем то что за ней – по факту.

И вот рапаны голову ломают, а как читатели увидят факты в письме, если эти факты подробно не описать.

Описывать факты – это описывать конкретные изменения, а рапаны путают факты и свои мысли о гипотетических изменениях или возможных.

Посмотрим в том же самом письме.

“Муж у меня красивый по словам знакомых, и я тоже так думаю, обаятельный, улыбчивый, добрый, ласковый, но он не хочет детей. Точнее, говорит, что хочет, наверное, чтобы не расстраивать меня, под щипцами, а на деле… С сексом всё было не так плохо, как могло показаться из прошлого письма, в некоторые месяцы мы попадали в нужные даты в последние 3 года. Но детей не было. После прошлого разбора я от него отстала с сексом и деланием детей, совсем отстала. Всё вроде начало налаживаться, он сам даже спрашивал про нужные даты, и мы в эти дни занимались. И с оргазмом проблемы прошли. Но я так и не забеременела.”

О чем тут? Автор делает вид, что описывает некую проблему в отношениях. Муж не хочет детей, но и хочет тоже, сам предлагает и подбирает нужные дни, но автор сомневается, что он хочет. Почему? Потому что она не может забеременеть? А на это желание мужа как-то влияет? Из всего длинного абзаца факт только один: секс есть, но беременности нет. Все остальное совершенно бестолковое перечисление чего-то, чтобы опровергнуть написанное в прошлом письме, с ссылками на то и это и мнение добрых людей. Копаться в голове у мужа, точно ли он хочет или не очень – это рапанье садоводство. Только рапаны копаются, копаются, но все это за чужим забором, пока собственный сад зарастает репейником. Не важно, выдумывает автор про мужа или нет, в любом случае она рапан рапанович, вылезающий из кожи, чтобы доказать, что муж ее тоже стоит в хороводе как и другие мужчины.

Дело не в том, что автор все время путается, музыкант ее муж или художник, собаку он воспитывает или кошку, это не важно. Важней то, что она описывает его как рапан.

Дальше посмотрим.

“М. периодически пишет намеками на чувства, О. тоже, но я не поддерживаю. После О. был ещё один, хороший с высокой должностью, симпатичный, после знакомства со мной подал на развод с женой, сказал, что давно к этому шло, сделал предложение, сказал, что хочет детей, дарил подарки, хотел подарить квартиру в Питере, если выйду за него замуж, я отказалась. Ему было почти столько же лет, как моему первому мужу, на 15 лет старше меня и с тремя детьми в прошлом браке, и я не решилась. Он стал меня преследовать, благо он живет в Питере, а не в Саранске, пришлось его заблокировать. Были и другие, кому я нравилась и кто нравился мне, но не складывалось”.

Где тут факты?

Переехала и стали жить вместе – это был бы факт, даже если бы придуманный, все равно это факт. Встречаемся раз в неделю в отеле – тоже факт. А вот то, что ей что-то там пишет один, пишет второй, пишет третий – это рапанья корзинка пирожков, которые рапан несет своей бабушке-короне, а вместо бабушки – волк. Шкатулочка это в любом случае, а в случае такой большой Выскочки как у автора – фальшивая самопрезентация. Всех перечисляет, как они к ней тянутся, а не получилось с каждым из-за того, что она не захотела или усомнилась в серьезности намерений. Но если усомнилась в серьезности, значит не так уж тянутся? Рапан вечно хочет закамуфлировать Выскочку Плаксой, думает, что если немного жаловаться, то хвастовство станет убедительней. А получается наоборот. Почему, друзья? Разберите на примере этого отрывка.

А я еще один приведу.

“Потом появился А. Тоже умный и симпатичный, разведенный, ровесник, дочь 4,5 года с бывшей женой в Питере, сам он оттуда же, сейчас живёт в Новой Зеландии. Познакомились в интернете. Он очень интересный собеседник, с ним весело, классно. Он умнее меня, крутой профессионал в своей сфере (прикладная физика), мне придётся за ним сильно тянуться, чтобы догнать, и это здорово. Он мне понравился, и мне хотелось понравиться ему, и вроде бы получилось – через две недели после нашего знакомства в интернете он прилетал в Питер, когда я была там по учебе”.

У автора нет денег на ноутбук, она живет в провинции, но собирается догонять мужиков-иностранцев с большой ОЗ и считает, что это здорово. Кому здорово? “Умней меня” она считает подходящей оценкой. И профессионализм в незнакомой ей сфере тоже оценивает, не моргнув. Ну и дальше она ставит тире между “получилось понравиться” и тем, что мужчина прилетел к родителям и дочери, а она там оказалась вдруг “по учебе”. И все случайно сложилось настолько, что мужик сразу же обещал жениться.

Рапанам в их фантазиях само Мироздание прислуживает, на посылках как Золотая рыбка.

Рыбаков поле и правда любит, потому что рыбаки делают то, что в их границах, не трогают чужое, не лезут не в свое. Поэтому у них все и получается, складывается хорошо. Они вписываются в поле красиво, они умеют кататься на волнах потока, а не волны подстраиваются под их неумелый серфинг. Фантазеры же пишут письма, где они слоны в посудных лавках, а поле подстраивается под их неуклюжесть в каждом моменте, чтобы организовать счастливые совпадения и случайности.

Красиво жить не запретишь.

И если какой-то рапан решит написать новое нерыбье письмо и постарается учесть все, что я написала, у него все равно не получится ничего или получится еще смешней.

Как думаете, друзья, почему? И как будет выглядеть это письмо, приведите примеры.

И про обаяние золушек и печориных. Почему достоинства, прикрытые скромностью (даже чрезмерной, то есть лохмотьями) не только вырастают в глазах смотрящих, но и превращаются в крючки, хорошо поняли?