Американские инженеры создали робота, способного расчесать самые запутанные волосы

Уникальная разработка – особая сенсорная щетка для волос – позволила инженерам из Массачусетского университета (США) сконструировать невиданную ранее машину-робота, который без всякого дискомфорта для человека сможет расчесать у него на голове даже самые запутанные волосы.

Свои функции робот выполняет, получая дополнительную информацию с видеркамеры. По мнению авторов изобретения, такие роботы в будущем станут использовать парикмахеры.

На сегодня чуть ли ни половину времени специалисты тратят именно на расчесывание запутанных длинных волос у клиентов, которые не любят короткие прически. Робот позволит упростить труд мастеров. Также он сможет расчесывать парики, что отнимает еще больше времени.