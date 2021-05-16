 

Американские инженеры создали робота, способного расчесать самые запутанные волосы

16.05.2021, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уникальная разработка – особая сенсорная щетка для волос – позволила инженерам из Массачусетского университета (США) сконструировать невиданную ранее машину-робота, который без всякого дискомфорта для человека сможет расчесать у него на голове даже самые запутанные волосы.

Свои функции робот выполняет, получая дополнительную информацию с видеркамеры. По мнению авторов изобретения, такие роботы в будущем станут использовать парикмахеры.

На сегодня чуть ли ни половину времени специалисты тратят именно на расчесывание запутанных длинных волос у клиентов, которые не любят короткие прически. Робот позволит упростить труд мастеров. Также он сможет расчесывать парики, что отнимает еще больше времени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / “Причастен к крупной коррупции”. Почему США ввели санкции против Коломойского и чем это грозит. Главное

22.04 / “Вот так вот летит время”. Подольская показала шестимесячного сына

24.07 / Минфин Украины рассказал о размещении облигаций до 2033 года

27.09 / Грузия заявила о готовности выступить посредником между Азербайджаном и Арменией

13.07 / В Египте мне предложили пожать руку мумии Рамзеса II. Через несколько дней я упал с велосипеда и сломал ту самую правую руку в пяти местах – Саакашвили

08.10 / Финляндия продлила закрытие границ с Россией

26.10 / Новый премьер Японии провозгласил союз с США основой внешней политики

02.11 / Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19, он лечится дома

29.10 / Нардепы от “Слуги народа” публично поссорились: Шевченко назвал Безгина “Безмозглым” и послал на х…й, Безгин Шевченко – “ватным клоуном”

06.08 / Автоюрист заявил об исчерпании лимита ужесточения наказаний за пьяную езду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика