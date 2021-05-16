Ученые предупреждают: треть продуктов питания исчезнут из-за глобального потепления

В будущем для человечества станут недоступными одна третья часть продуктов питания, к которым сегодня уже все привыкли. Такова плата за глобальное потепление. Данные продукты просто невозможно будет вырастить. Говорят специалисты.

Также экологи прогнозируют исчезновение с лица Земли более 30% лесных массивов. Что-то станет степью, а что-то – пустыней.

В своем исследовании эксперты учитывали только три основные факторы, влияющие на состояние сельского хозяйства. Это температура окружающей среды, влажность (засушливость) и интенсивность осадков. Однако на отрасль растениеводства оказывают влияние и другие факторы, которые могут изменить ситуацию как в худшую, так и в лучшую сторону, говорят специалисты.